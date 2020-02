Victoires de la musique 2020 : Florent Pagny corrige la bourde de Marie-Sophie Lacarrau

Petit moment de gêne avant même le début de la 35e édition des Victoires de la musique ce vendredi 14 février. Avant que Florent Pagny ne fasse son discours d'ouverture, critiqué pour sa longueur par les internautes, c'est Marie-Sophie Lacarrau qui a signé la première bourde de la soirée. Lors d'un duplex avec Laurent Delahousse durant le journal de 20 heures, la présentatrice a évoqué la riche carrière de Florent Pagny, président d'honneur de cette édition. Mais Marie-Sophie Lacarrau s'est un peu trop emportée et lance : "C'est un grand habitué de cette cérémonie". Embarrassé par cette affirmation, le chanteur corrige alors la présentatrice.

Florent Pagny a longtemps été absent de la cérémonie

"Grand habitué du monde de la musique oui, mais c'est vrai que (Les Victoires de la Musique) ce n'est pas l'endroit où j'ai passé le plus de temps. Et c’est peut-être une raison pour expliquer qu’il y a du changement, puisqu’on me demande d’être président d’honneur. Puisque ma dernière nomination datait de 1998... Donc 22 ans...", laisse-t-il entendre pour faire comprendre l'erreur à Marie-Sophie Lacarrau qui ne se déstabilise pas. "On fait tous le calcul", répond-t-elle. Ne laissant pas perdurer le malaise, Florent Pagny rebondit sur son retour aux Victoires de la musique qu'il a pendant longtemps boudé. "Mais c’est un vrai plaisir, et un honneur, de pouvoir venir faire le président pour ces 35e Victoires de la Musique", a-t-il assuré. De quoi donner le ton pour la soirée.

Par Marie Merlet