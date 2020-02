Victoires de la musique 2020 : Florent Pagny critiqué pour son discours d'ouverture

La 35e édition des Victoires de la musique a débuté avec le discours d'ouverture de son président d'honneur, Florent Pagny. Pour marquer l'anniversaire de la cérémonie, le chanteur a retracé les 35 ans de l'histoire de la musique... de manière improvisée. En laissant libre cours à ses idées, Florent Pagny a rapidement perdu les téléspectateurs en traînant en longueur. Après avoir raconté les débuts de la musique, l'ancien coach de The Voice a abordé l'arrivée du streaming qui "commence à manger cette industrie". Avec une parole engagée, l'artiste a pointé du doigt la rémunération des artistes avec ces plateformes : "Quand on entend les taux pratiqués, on se dit que c’est un peu honteux". Florent Pagny dévoile alors sa solution : "J’ai eu une vision, qui est un message d’espoir à tous nos artistes. Très prochainement, nous, les artistes, nous n’aurons plus d’intermédiaires. Nous serons en direct avec le public. Chaque artiste aura sa plateforme".

Une cérémonie en longueur

Mais le message que Florent Pagny a voulu faire passer, a suscité des critiques sur les réseaux sociaux. "Un discours relou de Florent Pagny, ça commence mal", "Très bonne entrée en matière avec un discours chiant au possible", "Bravo à Florent Pagny qui a réussi à endormir toute la salle et tous les téléspectateurs avant même le début de la cérémonie", "Pagny il a fait zapper au moins la moitié des téléspectateurs", ont-ils notamment écrit. Après cette introduction décousue, les remises des prix se sont aussi déroulées dans la longueur. Sur trois heures trente de show, huit récompenses ont été décernées. Entre de nombreuses séquences sur les précédentes éditions, le premier prix de la soirée a été attribué à PNL et leur clip "Au DD" pour le titre de "meilleure création audiovisuelle". Une Victoire d’honneur a plus tard été donnée à Maxime Le Forestier. Puis peu avant minuit trente, Alain Souchon a reçu une dixième Victoire pour l’album de l’année avec "Ames fifties".

Le palmarès complet des 35e Victoires de la musique :

Création audiovisuelle

Au DD - PNL

Balance ton quoi - Angèle

Live les Vieilles Canailles - Les Vieilles Canailles

Chanson originale

Allez reste - Boulevard des Airs feat. Vianney

Ça va ça vient - Vitaa & Slimane

Nue - Clara Luciani

Presque - Alain Souchon

Stone avec toi - Philippe Katerine

Artiste féminine

Angèle

Clara Luciani

Catherine Ringer

Artiste masculin

Philippe Katerine

Lomepal

Alain Souchon

Révélation scène

Hoshi

Aloïse Sauvage

Suzane

Concert

Both sides - Jeanne Added

Brol Tour - Angèle

Le grand petit Concert - -M-



Album révélation

Les failles - Pomme

Maëlle - Maëlle

Tempéraments - Malik Djoudi



Album

Âmes fifties - Alain Souchon

Confessions - Philippe Katerine

Jeannine - Lomepal

Les étoiles vagabondes : expansion - Nekfeu

Panorama - Vincent Delerm

