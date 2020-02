Victoires de la Musique 2020 : Florent Pagny président, pourquoi il a longtemps boudé la cérémonie

En attendant la cérémonie des César qui aura lieu le 28 février prochain à la Salle Pleyel, les téléspectateurs pourront suivre celle des Victoires de la musique ce vendredi 14 février sur France 2. En effet, la chaîne diffuse en direct de la Scène musicale cette 35e édition à laquelle Clara Luciani, entre autres, va assister.

Après avoir remporté le prix de la "révélation scène" en 2019, la chanteuse de 27 ans est nommée dans deux catégories : "chanson originale" avec son titre "Nue" et artiste féminine. Ce vendredi matin, elle s'est confiée sur les ondes d'Europe 1. Si elle s'est dit "plutôt traqueuse et stressée", elle compte bien tout donner sur scène. "Je serai probablement conquérante pendant les deux minutes qui me seront accordées pour chanter ma chanson ce soir... Mais en attendant, je suis juste stressée", a-t-elle poursuivi.

"Qu'ils ne m'invitent surtout pas !"

Florent Pagny a accepté d'être le président d'honneur de cette 35e édition des Victoires de la musique. Si le chanteur avait fait son retour dans l'émission en 2018 pour rendre un hommage à Johnny Hallyday au côté de Slimane, il avait longtemps boudé la cérémonie. En 2014, il s'était confié à Télé-Loisirs. "Les Victoires ? Sans moi ! C'est un peu un truc du métier. Moi, je vis de la musique, mais je n'appartiens pas à ce milieu. Je ne me prends pas la tête ! Je n'appartiens à aucun lobby, aucune famille. Je ne suis jamais là. Je ne suis pas le genre d'artiste qui les fait rêver. C'est pour ça que je ne me retrouve jamais cité nulle part (...) À partir de là, je préfère franchement ce qui m'arrive et surtout qu'ils ne m'invitent surtout pas !" lâchait-il.

Trois ans plus tard, Florent Pagny en avait remis une couche dans une interview à "Télé Cable Sat Hebdo". "Je ne suis pas invité. Quand je vendais des millions d'albums, je n'étais pas nommé. Ce sont les Victoires du petit milieu du show-biz, pas de la musique", disait-il.

Par Non Stop People TV