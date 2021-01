Victoires de la musique 2021 : la liste des nommés dévoilée (photos)

Depuis le début de la crise sanitaire liée au coronavirus, le monde de la culture n’est pas épargné. Les salles de cinéma et de théâtre ont fermé leurs portes tandis que de nombreux artistes ont été contraints de reporter, voire annuler, leurs spectacles ou tournées. C’est dans cette ambiance particulière, où l’incertitude est de mise, que les Victoires de la musique 2021 se tiendront le vendredi 12 février 2021. Pour l’heure, on ne sait pas si cette 36ème cérémonie, présidée par Jean-Louis Aubert à la Seine musicale, se tiendra avec ou sans public. La catégorie concert a été supprimée cette année en raison de l'épidémie de la Covid-19.

Benjamin Biolay tire son épingle du jeu

La liste des nommées vient d’être dévoilée. Comme le remarquent nos confrères de France Bleu, Benjamin Biolay fait fureur. Le chanteur est présent dans trois catégories grâce à son album "Grand Prix" : artiste masculin, album et chanson. Autre nom très connu du grand public : Vianney, nommé dans la catégorie artiste masculin. Absente l’an dernier, Aya Nakamura est, quant à elle, nommée dans la catégorie artiste féminine.

Voici la liste complète :

Artiste masculin :

Benjamin Biolay, Gaël Faye et Vianney

Artiste féminine :

Aya Nakamura, Pomme et Suzane

Révélation masculine :

Hatik, Hervé et Noë Preszow

Révélation féminine :

Clou, Lous and the Yakuza et Yseult

Album :

"Aimée" de Julien Doré, "Grand Prix" de Benjamin Biolay, "Lundi méchant" de Gaël Faye, "Mesdames" de Grand Corps Malade et "Paradis" de Ben Mazué

Chanson originale :

"Comment est ta peine?" de Benjamin Biolay, "Corps" d'Yseult, "Facile"de Camelia Jordana, "La maison de retraite" de Michel Jonasz et "Mais je t'aime" de Grand Corps Malade et Camille Lellouche

Création audiovisuelle :

"Goliath" de Woodkid, "La vita nuova" de Christine and the Queens et "Nous" de Julien Doré

Par Matilde A.