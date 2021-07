Vincent Niclo : "dévasté", il annonce la disparition d'un proche sur Instagram

Avec ses plus de 110 000 abonnés sur Instagram, Vincent Niclo partage son quotidien. Ainsi, la semaine dernière, il a posté un selfie lors d'une journée en famille pendant laquelle il a pu profiter de la piscine. Plus récemment, c'est aux victimes des intempéries en Europe qu'il a rendu hommage. "En ce jour de deuil national, toutes mes pensées et mon soutien aux victimes de ces terribles intempéries ainsi qu'à leurs proches et à tous nos amis Belges. J'aime tellement ce pays et ce peuple dont mon grand-père faisait parti. #tousensemble #Belgique #inondations #inondationbelgique #solidarité #tristesse #deuilnational", a-t-il posté. Le 2 juillet dernier, il a souhaité un joyeux anniversaire à Line Renaud, partageant un cliché immortalisé avec l'actrice. "Joyeux anniversaire ma Line. You are the sunshine of our lifes. Much love #happybirthday #joyeuxanniversaire @linerenaudofficiel", postait-il.

"J'ai le coeur en berne"

Ces derniers temps, Vincent Niclo n'a pas alimenté sa page Instagram. Dimanche 25 juillet 2021, il a fait son retour, annonçant au passage une mauvaise nouvelle à ses abonnés. En effet, le chanteur de 46 ans a perdu un proche qui a permis de faire ses premiers pas en musique. "Désolé d'avoir été absent, mais depuis 2 jours, j'ai le coeur en berne. Celui qui m'a tout appris est parti. Je suis dévasté. Il représentait tant pour moi. Grâce à lui, j'ai découvert jour après jour ma voix, j'ai accepté de me faire confiance, j'ai connu mes premiers frissons vocaux, j'ai réussi à exprimer ce qui était caché au plus profond de moi", a-t-il commencé. Et de poursuivre : "Thierry, j'espère que de là-haut tu seras fier de moi car je chanterai toute ma vie pour toi. Adieu ténor si talentueux, âme si belle, mon repère, mon compère, mon père artistique. Vas enchanter les étoiles de ta voix magnifique. Tu vas me manquer. À jamais dans mon coeur. #ThierryDran #tenor #rip".

Par Clara P