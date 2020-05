Violences Policières : Angèle prend la défense de Camélia Jordana

Le passage de Camélia Jordana dans "On n'est pas couché" ne cesse de faire parler. Face à Laurent Ruquier, la chanteuse et actrice avait affirmé ne pas se sentir en sécurité en France, et avait évoqué les violences policières : "Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic et j’en fais partie. Je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. C’est un fait". Rapidement, Christophe Castaner avait répondu à la jeune femme sur Twitter : "Non madame, ‘les hommes et les femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue’ ne se font pas’ massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. Ces propos mensongers et honteux alimentent la haine et la violence". Face à la polémique, de nombreuses personnalités sont sorties du silence pour prendre la défense de Camélia Jordana.

Prise de position pour Angèle

Et après Lââm ou encore Slimane, Camélia Jordana a eu droit au soutien d’Angèle. Dans sa story Instagram, l’artiste belge a partagé un montage plaçant côte à côte Eric Zemmour et Camélia Jordana. Au dessus du journaliste, la chanteuse a écrit : "Payé depuis des années pour faire des discours racistes à la télé et réhabiliter Pétain = 'liberté d’expression', soutien du président, omniprésence dans les médias". Et au dessus de Camélia Jordana, Angèle a écrit : "Dit qu’elle ne se sent pas en sécurité en présence de policiers = polémique, haine, insultes, condamnation du gouvernement, menaces de syndicats policiers". Une prise de position qui devrait faire plaisir à Camélia Jordana. Cette dernière doit tout de même faire face à la plainte d’un syndicat de police : "La police n'est pas celle que vous décrivez. La police n'est pas raciste. La police n'est pas fasciste. La police ne procède pas à des contrôles en fonction des origines des gens, ni en fonction de leur coupe de cheveux. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça la police", a déclaré Yves Lefebvre, secrétaire général Unité SGP-police France ouvrière dans une vidéo pour Yahoo

Par Alexia Felix