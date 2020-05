Violences policières - Camélia Jordana : Lââm prend sa défense

La dernière apparition de Camélia Jordana dans On n’est pas couché a provoqué une vive polémique. Face à Laurent Ruquier, la chanteuse a voulu dénoncer les violences policières en France : "Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic et j’en fais partie. Je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. C’est un fait". Face aux propos de la jeune femme, Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur, n’a pas hésité à lui répondre sur Twitter : "Non madame, les "hommes et les femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue" ne se font pas "massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau". Ces propos mensongers et honteux alimentent la haine et la violence. Ils appellent une condamnation sans réserve". Et si Camélia Jordana est depuis la cible de nombreuses personnalités, elle a pu compter sur le soutien de Lââm.

"Mon mari s’est toujours fait contrôler"

Face à la polémique, Lââm s’est emparée de son compte Twitter pour défendre Camélia Jordana, et pour évoquer son expérience avec les policiers et notamment avec son mari Robert Super : "Ensemble depuis vingt-quatre ans. Et nous respectons la police. Mon mari s'est toujours fait contrôler. Oui, encore aujourd'hui. Et mon frère aussi. Ben tous les deux n'ont pas le teint ni les cheveux de Brad Pitt ou de Tom Cruise. Il est grand temps que ça change. Ouvrons le débat. Une polémique. C’est intéressant. Ouvrons le débat tous ensemble. Les politiques sauvons notre jeunesse bordel ! Les jeunes faites un effort bordel ! La police on vous respecte. Mais respectez la population ! Sans faire les cow-boys". Une prise de position qui devrait faire plaisir à Camélia Jordana.

