Vitaa, Amel Bent et Camélia Jordana reprennent "Marine" de Diam's, le trio se confie

Une nouvelle collaboration qui fait grand bruit. Après le succès rencontré avec Slimane, Vitaa a décidé de réitérer l'expérience avec ses amies. Ainsi, c'est cette fois-ci en trio, que la jeune femme poursuit l'aventure. Vitaa, Amel Bent et Camélia Jordana vont sortir un album de reprises en collaboration, prévu au mois de juin. Pour leur tout premier titre, les trois copines n'ont pas choisi n'importe quel texte. C'est la chanson "Marine", interprétée par Diam's qui tacle Marine Le Pen, que le trio a décidé de remettre au goût du jour. Ce lundi 5 avril, Amel Bent, Vitaa et Camélia Jordana se sont rendues sur le plateau de "Quotidien" pour faire la promotion de leur nouveau projet qui leur tient très à cœur. Bien évidemment, des questions sur la rappeuse, qui s'est effacée du milieu de la chanson après s'être convertie à l'Islam, étaient au centre de l'attention et Vitaa a levé le voile sur quelques mystères.

"Elle est au courant"

Cette collaboration qui en a surpris plus d'un s'est fait tout naturellement. "On passe beaucoup de temps toutes les trois en studio parce qu'on fait partie de la même équipe et c'est vraiment une idée qui est venue parce qu'on rechante parfois les chansons de l'une, de l'autre, et on trouvait que nos voix se mariaient bien", a ainsi expliqué Vitaa sur le plateau de "Quotidien". Le chroniqueur Julien Bellver a interrogé le trio au sujet de Diam's et si cette dernière avait donné son accord pour la reprise de sa chanson. Ce à quoi Vitaa a répondu : "Amel et moi, on la connaît très très bien depuis longtemps. C'est une très bonne amie. Bien évidemment, elle est au courant qu'on a repris son texte, parce que c'est son texte. Donc elle le sait. Mais ce n'est pas quelqu'un qui attend qu'on lui demande son approbation pour reprendre ses chansons. Elle s'est vraiment coupée de ce monde-là, mais elle le sait bien sûr." Néanmoins, l'acolyte de Slimane a tenu à balayer une rumeur qui l'a particulièrement amusée. Non Diam's n'a pas prêté sa voix pour les chœurs, il s'agit de la sienne. En tout cas, les téléspectateurs de "Quotidien" ont pu entendre en exclusivité le trio chanter pour la première fois en live.

Par Solène Sab