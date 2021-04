Vitaa : Comment Amel Bent a manqué de justesse de l'assommer en vidéo sur Instagram

Vitaa l’a bien compris : les collaborations ont en ce moment le vent en poupe dans l’univers de la musique. Ainsi, après le succès fou de son album en duo avec Slimane, la chanteuse a décidé de se lancer dans un autre projet musical audacieux : un album de reprises en collaboration avec ses deux copines chanteuses Amel Bent et Camélia Jordana !

Le 5 avril dernier, les trois figures féminines de la chanson française étaient ainsi réunies sur le plateau de l’émission "Quotidien" pour parler de cet album dont le premier titre est la reprise du tube "Marine" de Diam’s. L’occasion pour Vitaa d’expliquer comment elles ont décidé de collaborer : "On passe beaucoup de temps toutes les trois en studio parce qu’on fait partie de la même équipe et c’est vraiment une idée qui est venue parce qu’on rechante parfois les chansons de l’une, de l’autre, et on trouvait que nos voix se mariaient bien" a-t-elle lancé.

Amel Bent tente une diable endiablée sur Instagram

Sur les réseaux sociaux, les trois chanteuses s’affichent régulièrement ensemble pour assurer la promotion de leur disque baptisé "Sorore" qui sortira le 4 juin prochain. Ce mardi 20 avril 2021, c’est chez Camélia Jordana qu’elles se trouvaient pour annoncer le deuxième titre de leur opus : une reprise du tube "Ma sœur" de Vitaa. Après leur réunion, elles ont donc partagé une vidéo dans laquelle elles se filment durant un moment de complicité en train de danser avec entrain.

On y voit alors Amel Bent tenter de faire des acrobaties et lever sa jambe en l’air… manquant d’assommer Vitaa par la même occasion. De quoi provoquer un fou rire entre les trois amies et de quoi provoquer également l’hilarité des internautes.



Par E.S.