Vitaa complice avec son fils : Elle partage un cliché rare et adorable

Vitaa est une femme comblée. Elle est revenue sur le devant de la scène et son album "Versus" en duo avec Slimane fait un véritable carton. Ils ont vendu plus de 220 000 albums depuis la sortie de l'opus, le 23 août 2019 et ont obtenu un double disque de platine. Vitaa est très heureuse dans sa vie professionnelle mais également personnelle. La chanteuse file le parfait amour avec son mari Hicham Bendaoud, qu'elle a épousé en 2010 et ils sont les heureux parents de deux adorables garçons, Liham (né le 24 juillet 2011) et Adam (né le 27 octobre 2014). Vitaa, de son vrai nom Charlotte Gonin, a toujours tenu à garder à l'abri des regards sa vie privée et ne poste que très rarement des clichés de ses enfants... Cependant, la mère de famille a fait une exception à cette règle en pour cette fin d'année 2019.

Une belle complicité

Vitaa est parvenue à faire fondre la Toile. Ce vendredi 27 décembre, la chanteuse a partagé un cliché d'elle dans les bras de son fils aîné, Liham et a marqué les esprits. Le petit Adam se repose quant à lui dans le canapé. Vitaa, qui avait expliqué son choix de s'éloigner des réseaux sociaux à Laurent Delahousse dans "20h30 le dimanche" sur France 2, diffusée le 15 décembre, a dévoilé le visage de son fils et cela en a surpris plus d'un. Il est vrai qu'à son habitude, la chanteuse a rarement exposé ses fils sur ses réseaux sociaux. Dans les rares clichés qu'elle postait d'eux, ses fils apparaissaient toujours de dos ou le visage caché par leur mère. Cette photo adorable marque l'intense complicité que Vitaa possède avec ses enfants.

Par Solène Sab