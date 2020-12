Vitaa se confie sur ses difficultés à concilier sa carrière et sa vie professionnelle

Elle fait partie des artistes françaises les plus tendances du moment. Couronnée à plusieurs reprises lors des derniers NRJ Music Award, Vitaa enchaîne les apparitions au côté de Slimane avec qui elle interprète les titres "Ça ira", "Avant toi" ou encore "Je te le donne". Pour autant, la chanteuse se fait très discrète sur sa vie privée. Maman de Liham (neuf ans) et Adem (six ans), nés de son union avec Hicham Bendaoud, elle s’est confiée comme rarement sur sa vie de famille qu'elle tente de preserver des regards indiscrets.

Invitée dans l'émission "Boomerang" sur les ondes de France Inter, le mardi 23 décembre 2020, Vitaa a confié avoir des difficultés à concilier sa vie de mère et de chanteuse. "C'est dur, c'est un métier qui est dur. Il faut dire. (Moi je n'étais) pas du tout préparée. C'est la notoriété qui va avec. Quand on fait ce métier parce qu'on est passionné, on n'est pas préparé à ça. Au fait que du jour au lendemain, tu vas faire tes courses, tu appartiens aux gens en fait".

Vitaa se confie sur la violence des réseaux sociaux

Avant de poursuivre : "C'est ça qui a été le plus violent, surtout quand on devient femme, mère, qu'on a des enfants et qu'on a envie de faire comme tout le monde. D'aller dans des parcs d'attraction, se promener, tout ça et puis qu'on a un petit de 4 ans, notre enfant, qui est là qui ne comprend pas quoi... Un attroupement, un truc". En plus de se confier sur sa vie de maman à la carrière bien remplie, Charlotte Gonin de son vrai nom, est également revenue sur sa présence sur les réseaux sociaux et la violence du monde virtuelle : "La génération d'après ils sont très "snap", téléphone, médias, etc. donc ils viennent, ils prennent tes enfants, ils les mettent...

Avant d’ajouter : "II faut quand même se dire, bon voilà, il faut s'organiser. C'est une autre gestion. Et c'est vrai que c'est violent parce qu'il y a les médias, les réseaux, les commentaires... On est dans une ère actuelle où il faut avoir les épaules solides". Toutefois, Vitaa s’est réjouie : "Et en même temps moi les gens sont tellement gentils et bienveillants que je prends toujours le temps de parler avec eux".

Par C.F.