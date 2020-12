Vitaa toujours amie avec Diam’s ? Elle donne de ses nouvelles

Ses fans ont beau demander de ses nouvelles et attendre avec impatiente son retour dans la musique, Diam’s continue de se faire très discrète. Maman épanouie, auteure de plusieurs livres… C’est loin du monde des strass et des paillettes que Mélanie Georgiades, de son vrai nom, a décidé de poursuivre sa vie en Arabie saoudite. Si la rappeuse la plus populaire de France semble avoir coupé les ponts avec le star system, son amitié avec Vitaa, elle, y a survécu. Après avoir marqué les années 2000 avec le titre emblématiques "Confessions nocturnes", elles sont toujours très proches.

Invitée dans l’émission "Boomerang", sur France Inter le 23 décembre 2020, Vitaa s’est confiée sur ce "coup de foudre humain avant l’artistique" qu’elle a eu avec Diam’s. "On s'est rencontrées parce qu'on m'avait proposé de faire une collaboration sur un titre à l'époque Double Face Hip Hop Rnb. (...) On me dit : 'Invite qui tu veux', et Diam's n'était pas très connue à l'époque, elle n'avait pas encore sorti ses grands succès. Mais moi je la connaissais parce que je suivais un peu tout ce qu'elle faisait, j'étais fan. J'ai dit : 'Il y a une personne que je veux rencontrer c'est elle’", s’est elle souvenue.

Diam's de retour en duo avec Vitaa ?

À sa grande surprise, Diam’s "avait écouté" certains de ses morceaux : "Elle a dit : 'J'aime trop sa voix je veux la rencontrer. On se rencontre. Coup de foudre humain avant l'artistique et après on s'est plus jamais lâchées". Alors que les maisons de disques ne croient pas elle, la rappeuse devient son mentor : "Diam's elle m'a beaucoup poussée, elle me disait 'tu as un don, il faut que tu écrives, il faut que tu racontes tes histoires’", s’est-elle souvenue. Avant de poursuivre : "J'ai beaucoup appris à ses côtés parce que j'allais en tournée avec elle. [...] Je la regardais beaucoup. Vraiment, c'est une grande auteure".

Charlotte Gonin de son vrai nom, est également revenue sur les conséquences de la célébrité sur son amie : "Je l'ai vue beaucoup souffrir, je pense qu'elle s'était elle aussi beaucoup construite qu'en tant qu'artiste et elle a eu beaucoup de mal à mener sa vie personnelle et sa vie d'artiste. (...) Elle est plus heureuse comme ça et moi, je respecte son choix. C'est mon amie". "C'est une passionnée, elle écrit encore. Elle a mis la musique de côté, mais elle écrit encore des bouquins, des textes. Des fois, on est ensemble à la maison et elle se met à me faire un couplet". De quoi donner espoir à leurs fans de les revoir ensemble le temps d’un morceau…

Par C.F.