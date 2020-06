The Voice 2020 : Abi, le grand gagnant, dévoile ses projets

Samedi 13 juin, les téléspectateurs ont élu Abi vainqueur de l’édition 2020 de The Voice avec 53,4% des suffrages. Une belle reconnaissance pour le jeune homme de 22 ans qui avait choisi Pascal Obispo comme coach. A peine remis de sa victoire finale, "la nuit a été très courte !", Abi ne compte pas en rester là et s’est confié à 20 Minutes sur ses projets. Interrogé sur son accolade avec son coach malgré les gestes barrières, il confirme qu’elle a eu lieu "naturellement". Et l’entente entre les deux hommes s’est faite dès le début, "j’ai de la chance de l’avoir comme conseiller et mentor" reconnaît le jeune chanteur. Son parcours lui aura permis de prendre confiance en lui, "le public m’a prouvé que je méritais ma place et je me dois d’avoir confiance en moi pour être à la hauteur de tout ça".

"Je veux bosser à fond"

En remportant The Voice, Abi repart avec un contrat chez Universal Music pour enregistrer son premier album. Le jeune homme n’entend pas juste savourer son récent succès et sa popularité naissante, il souhaite se remettre au travail rapidement. "Je ne compte pas prendre de vacances, je veux bosser à fond pour la suite. J’ai déjà quelques compositions. Je compte bien (…) me donner du mal pour pouvoir faire livrer mon premier album le plus vite possible" révèle Abi. Et il a en tête une date butoir pour la sortie de cet opus, "je veux être pleinement satisfait par ce que j’aurai à proposer. J’aimerais bien que ce disque sorte au plus tard dans un an". Quant au style, Abi a quelques idées, "A la base, je suis plutôt soul, r’n’b et pop mais je sais que je peux aller vers le hip-hop ou des choses plus pop rock qui ne me correspondant pas forcément a priori".

Par Valentine V.