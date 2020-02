The Voice 2020 : Amel Bent et Pascal Obispo en guerre ? Ils répondent

Pour cette nouvelle saison de The Voice, TF1 a fait appel à Amel Bent et Pascal Obispo, ainsi qu'à Lara Fabian et Marc Lavoine. Mais si ces deux derniers se font plutôt discrets pendant l'émission, Amel Bent et Pascal Obispo font le bonheur des internautes avec leurs accrochages réguliers dans le programme. Et alors que la rumeur selon laquelle les deux artistes sont en guerre circule, Pascal Obispo et Amel Bent ont mis les choses au point lors d'un entretien avec nos confrères du Parisien : "Il n'y pas de battles entre nous. Amel est une fille qui a plein d'énergie et j'adore cela. (...) Elle fait partie des personnes qui ont besoin qu'on leur témoigne son amour et son affection. Ça lui fait très mal quand le lien est un peu coupé ou quand, dans une conversation, elle est un peu mise à l'écart. Elle a beaucoup de sensibilité. Elle est passionnée, elle adore la musique et, de temps en temps, elle peut ne pas écouter l'autre en face d'elle (...) Ça ne sert à rien de se battre contre Amel. Quand elle a ses convictions, rien ne l'arrête", a expliqué Pascal Obispo.

"j'adore la taquiner"

De son côté, Amel Bent a confié : "C'est vrai que quand j'ai envie de me battre pour quelqu'un, j'y vais comme un bulldozer". Amel Bent est ensuite revenue sur son clash avec Pascal Obispo concernant le cas Toni dans The Voice : "Je maintiens qu'il n'y a pas de chanteuse comme Toni aujourd'hui en France et je ne peux pas laisser dire qu'il faut qu'elle soit dans le non-chant comme tu l'as dit Pascal". Les deux chanteurs ont assuré que leurs clashs ne sont que pour la télé : "Nos discussions avec Amel c'est aussi un jeu, j'adore la taquiner, car elle plonge dans mes provocations (...) Les gens sous-estiment qu'on est là aussi pour faire le show... On surjoue, on s'amuse, car on s'aime. Et j'attends les directs avec impatience parce qu'au moins, ça ne sera pas monté !", a confié Pascal Obispo, tandis qu'Amel Bent a fait une révélation surprenante : "Il vient même dans ma loge, juste pour m'énerver ! Et moi je le traite de chanteur aigri, je peux aller très loin. Mais si nos échanges ont choqué les gens, c'est aussi, car on est nous-mêmes et que la télé est devenue aseptisée. Et on vous promet qu'il y aura d'autres débats, mais pas de bagarre, juste des colères saines".

Par Alexia Felix