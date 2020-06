The Voice 2020 : Slimane et Vitaa bientôt dans le jury en France ? Ils répondent

La grande finale de la saison 9 de The Voice sur TF1 a finalement été diffusée ce samedi 13 juin. Et c’est Abi, qui a été sacré devant des millions de téléspectateurs. Quelques heures avant le sacre du jeune homme, Eric Dussart recevait dans son émission "On refait la télé" sur RTL un ancien gagnant de The Voice, Slimane. Ce dernier était accompagné de Vitaa pour parler de leur album "VersuS", ainsi que leur tournée à venir. Mais rapidement, l’animateur de RTL a voulu savoir si les deux chanteurs avaient été approchés par TF1 pour intégrer le jury de The Voice en France pour la prochaine saison. Et si Vitaa et Slimane ont été juré sur The Voice en Belgique pendant trois saison, les deux artistes ont révélé qu’ils n’envisageaient pas pour le moment de faire l’aventure en France.

"Ce serait pratiquement impossible"

Face à Eric Dussart, Slimane s’est expliqué : "Je pense que ce serait pratiquement impossible avec la tournée qui arrive. Ce serait une belle histoire que je puisse devenir coach à un moment donné sur The Voice France, mais c'est vrai que l'ayant déjà fait [pendant trois ans en Belgique], et ayant même gagné avec un de mes talents, j'ai l'impression d'avoir déjà bouclé la boucle. Mais si on me le propose, je pense que j'y réfléchirais vraiment très sérieusement". De son côté, Vitaa est du même avis : "On a fait The Voice Kids et deux saisons de The Voice [adulte] en Belgique. Il faut se renouveler en tant que coach, ne serait-ce que dans le discours, dans ce qu'on transmet au candidat. Je trouve qu'on n'apporte rien si on refait la même chose". Toutefois, Vitaa ne ferme pas la porte et "y réfléchirait" car "c'est une émission qu'on aime, qu'on regarde".

Par Alexia Felix