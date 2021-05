The Voice 2021 la finale : Axel Bauer réagit à l’élimination de son fils Jim

Le 5 février dernier, les téléspectateurs ont découvert le jeune Jim Bauer dans la saison 10 de The Voice. Et rapidement, le chanteur a subjugué les coachs ainsi que les internautes. Son célèbre père, Axel Bauer, avait réagit à la participation de son fils dans le programme de TF1 auprès du Parisien : "Je ne l'aurais pas fait mais nous sommes différents et les temps ont changé. Quand il était gamin, je lui avais déconseillé de faire une émission comme cela, car j'avais peur qu'il se fasse manger par les médias. Des craintes naturelles de parents. J'ai révisé mon jugement sur 'The Voice'. Non seulement y participer n'a rien de péjoratif, mais c'est presque une condition pour se lancer. Je trouve que c'est bien qu'il le fasse".

"Je crois ferme en toi"

Malheureusement pour Axel Bauer, son fils n’a finalement pas remporté la grande finale de The Voice 2021. Le jeune homme a finalement perdu face à Marghe : "J'espère que ce sera à la hauteur, et quoi qu'il en soit dans tout ce parcours, j'ai pris beaucoup de plaisir et c'est grâce à cette émission, grâce à Marc [Lavoine] et surtout grâce à vous, donc quoi qu'il en soit peu importe l'issue, je vous dis un grand merci", a déclaré sur scène Jim Bauer. De son côté, son père Axel Bauer a adressé un tendre message à son fils après sa défaite : "Bravo Jim ! Pour ce parcours plein d’audace et ces instants magiques que tu nous as donnés au fil de cette saison "The Voice". Je suis heureux et fier que le public ait pu découvrir l’artiste de talent que tu es depuis toujours. Je crois ferme en toi pour la suite. Dad".

Par Alexia Felix