The Voice 2021 : Vianney nouveau coach, il se confie sur son arrivée

Les téléspectateurs auront droit à un peu de changement pour la prochaine édition de The Voice. Alors que l’émission fêtera sa dixième saison, Lara Fabian et Pascal Obispo ont décidé de faire leurs adieux aux célèbres fauteuils rouges. Et alors que Florent Pagny fera son grand retour, Vianney a également accepté pour la première fois de devenir coach dans le programme. En août dernier, le chanteur avait confirmé la nouvelle sur Instagram : "Il m’a fallu du temps, il m’a fallu deux ans de pause, à travailler pour des artistes merveilleux. Il m’a fallu du temps mais je suis sorti de ma grotte et l’on m’a de nouveau proposé de rejoindre les fauteuils rouges. Cette fois, je pense avoir des choses à dire à ces artistes plein de rêves et de talent, et surtout, je sais que j’aimerai ça". Très discret depuis l’annonce de sa participation, Vianney a finalement fait quelques confidences.

"Il y a ici quelque chose de très familial"

Présent lors de la conférence de presse qui s’est tenue en vidéoconférence ce mardi 22 décembre, Vianney a expliqué pourquoi il a mis du temps avant d’accepter de rejoindre Amel Bent et Marc Lavoine : "C'était peut-être un peu tôt avant. J'avais besoin de travailler en studio pour d'autres. Faire ce qu'on essaye de faire ici : guider, conseiller, écouter et orienter des gens qui aiment la musique. Autant je ne suis pas très à l'aise avec la télévision autant la musique c'est mon truc, ça me fait me sentir bien". Mais finalement, Vianney ne regrette pas sa décision : "Il y a ici quelque chose de très familial ici et je l'ai découvert en arrivant dans The Voice. On a beaucoup discuté avec Matthieu Grelier (directeur des programmes d'ITV Studios France, ndlr) et les gens qui s'occupent de cette émission et je me suis toujours senti bien ici quand je venais chanter".

Par Alexia Felix