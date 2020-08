The Voice - Pascal Obispo : pourquoi le chanteur ne rempile pas pour une saison 10

Les téléspectateurs ne verront plus les larmes de Pascal Obispo ou encore ses désaccords avec les autres coachs dans The Voice. Le chanteur a expliqué lundi 24 août pourquoi il ne fera plus partie des membres du jury de l’émission musicale auprès d’Amel Bent et de Marc Lavoine. Celui qui a été très affecté par le décès de son ami Christophe écrit en légende d’une vidéo : "L’aventure The Voice a été grandiose, tant au niveau émotionnel que professionnel (…) Je souhaitais vous annoncer que je ne ferai pas partie du prochain épisode (…) Je ne quitte pas The Voice, je fais simplement une petite pause cette année, à un moment important de ma vie". Puis il en dit un peu plus sur ce mystérieux projet qu’il prépare "depuis de longs mois"…

Il donne quelques indices

Sans dire exactement de quoi il s’agit, Pascal Obispo explique que cela lui demande "beaucoup de temps et d’implication" ce qui est incompatible avec son activité de juré. Le chanteur donne rendez-vous "très bientôt" afin de dévoiler ce "projet artistique et créatif plein de surprises, de découvertes et de rencontres". Il s’adresse aux internautes et leur assure qu’ils y occuperont "une place essentielle". Toujours très mystérieux, il assure qu’il donnera des nouvelles de l’avancée de ce projet au fur et à mesure via les réseaux sociaux. Du côté de The Voice, Lara Fabian non plus ne sera plus présente dans le jury. Pour faire face aux départs, Florent Pagny fait son grand retour pour l’édition 2021 dans le divertissement et le chanteur Vianney a annoncé lundi 24 août son arrivée.

Par Valentine V.