The Voice : Pourquoi Louane a dû prendre un pseudo qui n'a pas plu à sa soeur ?

Ce lundi 14 décembre 2020, Anne-Elisabeth Lemoine a reçu sur le plateau de "C à vous" Louane. Au côté de Christophe Dechavanne, la jeune femme est revenue sur son parcours dans "The Voice" qui l’a dévoilée au public français en 2013. L’occasion pour celle qui découvre les joies de la maternité de dévoiler le drôle de conseil que lui a donné la production de l’émission.

Alors qu’elle s’apprête à monter sur la scène de TF1 face au quatre fauteuils rouges retournés, on lui fait comprendre que si elle veut protéger sa vie privée, elle ferait mieux de prendre un pseudonyme. "Je suis arrivée aux auditions à l'aveugle et on m'a dit 'franchement, pour toi, vraiment change vraiment’", s’est-elle souvenue. Avant de poursuivre : "C'était pour me protéger, j'avais 16 ans... Et je pense que d'un certain aspect, ça a pu me protéger un certain temps".

La sœur de Louane fâchée contre elle ?

À l’époque, l’adolescente choisit de s’appeler Louane, une contraction de son prénom (Anne, ndlr) et de celui de sa soeur (Louise, ndlr). "Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour trouver, parce que c'était assez speed. Du coup, j'ai choisi un mélange de mon prénom et du prénom de ma petite soeur et elle n'a pas trop kiffé en vrai", a-t-elle avoué, amusée. Si sa soeur "ne kiffera jamais" son pseudonyme "elle s'y est habituée".

Alors que l’ancien animateur de TF1 s’est inquiété de savoir si sa sœur ne "s'est pas fâchée quand même ?", elle a répondu : "Non elle n'est pas fâchée parce qu'elle est très intelligente. C'est une jeune femme très impressionnante. Elle a dix-huit mois de moins que moi donc on est très proches". Sa véritable identité ayant été dévoilée, Louana a déjà hésité à reprendre son prénom pour la sortie de son second opus : "J'y ai pensé plusieurs fois parce que c'est mon prénom en fait...".

Par C.F.