Wejdene en couple ? Elle répond face à Cyril Hanouna dans TPMP

Depuis un an, la vie de Wejdene a changé. Née à Saint-Denis, en région parisienne, la jeune femme de 16 ans a connu la notoriété après la sortie de son premier titre "Anissa". Un carton aux 82 millions de vues sur Youtube qui a été massivement partagé sur le réseau social Tik Tok. Forte de son single de platine, Wejdene se lance dans la musique et dévoile la même année son premier album, intitulé "16". Depuis que le nom de Wejdene est connu du grand public, ses nombreux fans s’intéressent à la vie privée de la jeune femme. Si elle a toujours souhaité rester discrète sur le sujet, beaucoup rumeurs ont enflé à son sujet. Alors que certains lui prêtaient une relation avec le Youtubeur Michou, d’autres disaient qu’elle partageait la vie de l’Instagrameur Just Riadh.

"Il n’y a rien avec Michou, c’est mon pote"

Wejdene était l’invitée de Cyril Hanouna ce mardi 6 avril 2021 dans "Touche pas à mon poste" sur C8. L’occasion pour l’animateur phare du groupe Canal+ de lui poser la fameuse question. La réponse de Wejdene est sans appel : elle est toujours célibataire ! "Je n’ai pas de mec (…) Je suis célibataire", affirme-t-elle sur le plateau de TPMP. Concernant les rumeurs sur sa relation avec Michou, Wejdene a ensuite déclaré : "Il n’y a rien avec Michou, c’est mon pote". "On en joue mais je vous jure que s’il y avait un truc, je l’aurais déclaré. Mais il n’y a rien du tout. Vraiment rien, c’est vraiment mon pote", avoue aussi l’interprète de "Coco". Voilà qui a le mérite d'être clair : Wejdene est toujours un coeur à prendre !

Par Matilde A.