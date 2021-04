Will.i.am sort un masque anti-covid qui fait casque audio !

Cela fait plus d'un an maintenant que le monde entier porte le masque. Ce petit bout de tissus souvent bleu nous protège de la Covid-19. Mais évidemment, le masque n'est pas spécialement tendance et n'a pas été pensé pour être à la mode. C'est pourquoi certaines marques ont décidé de surfer sur cette nouvelle mesure. En effet, il n'est pas rare que de grandes enseignes décident de sortir leurs propres masques en tissus, les rendant un peu plus à la mode.

Et Will.i.am l'a bien compris ! Le chanteur des Black Eyed Peas est même allé plus loin puisqu'il vient de commercialiser son propre masque de protection, mais avec une particularité très insolite.

un masque insolite !

En effet, ce masque de protection est le premier à avoir une fonction Bluetooth. En collaboration avec la société Honeywell, Will.i.am vient de dévoiler le "Xupermask", qui se prononce "super masque". Ce dernier est à la pointe de la technologie puisqu'il possède des écouteurs Bluetooth antibruit ainsi que des lumières LED et le tout, avec une autonomie de 7 heures.

Ce nouveau masque sera disponible le 8 avril prochain et sera commercialisé au prix de 299 dollars, soit l'équivalent de 250 euros, sur le site xupermask.com et l'Europe, le Royaume-Uni, le Canada et les Etats-Unis pourront en profiter !

Par J.F.