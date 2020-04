Yannick Noah confiné : son tendre message à sa fille pour son anniversaire

Depuis le 17 mars dernier, les Français doivent respecter une mesure de confinement pour ralentir la propagation du coronavirus. De nombreuses familles se retrouvent séparées dans des villes différentes. Cette période particulière est parfois difficile à vivre pour certains, et nombreux sont ceux qui ont fêté leur anniversaire confiné. C’est le cas de Laurent Ournac qui a célébré ses 40 ans en famille sous le signe du déguisement ou encore de Karine Ferri qui a, elle, fêté ses 38 ans et remercié ses fans avec une photo très sexy. Dimanche 26 avril, c’est la fille de Yannick Noah, Yelena, qui soufflait sa 34ème bougie. Loin de sa fille, le chanteur lui a envoyé un tendre message sur son compte Instagram.

Un beau message après la polémique

L’interprète de "Saga Africa" a publié deux photos sur les réseaux sociaux. Une première sur laquelle on voit sa fille aînée Yelena tout sourire et une seconde où il pose avec elle. En légende de ces clichés, Yannick Noah écrit : "Joyeux anniversaire chérie !!! Tu me manques". Yelena est la fille que l’ancien vainqueur de Roland Garros a eu avec Cecilia Rodhe. Un joli message envoyé par Yannick Noah après la polémique créée par une précédente publication. Le chanteur a posté une vidéo sur laquelle il imitait un patient atteint du coronavirus sous perfusion et il s’injectait de l’alcool pour se soigner. Face au tollé provoqué par cette vidéo, Yannick Noah l’a d’abord supprimée puis il s’est excusé sur Instagram, rappelant son admiration pour le personnel soignant.

Par Non Stop People TV