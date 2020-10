Yannick Noah : presque confiné, il craque sur Instagram

Emmanuel Macron a mis fin au suspens ce mercredi 28 octobre. Dans une allocution suivie par 33 millions de téléspectateurs, il a annoncé aux citoyens Français que ces derniers étaient à nouveau confinés. Et évidemment, cela a suscité bon nombre de réactions. Certains considèrent cela normal au vu de la situation catastrophique, tandis que d'autres ne comprennent pas et sont agacés par cette décision.

Durant le dernier confinement, Yannick Noah avait déjà fait part de ses inquiétudes notamment vis-à-vis de ses enfants, éparpillés aux quatre coins du monde. "Eleejah est à Londres, Jenaye à New York, Yéléna à Hawaï et Joakim à Los Angeles. Je suis forcément inquiet. C'est tout pour moi. Mes enfants, c'est la vie ! (…) En tant que père, je suis très peu porté sur ce qu'ils font mais davantage sur ce qu'ils sont" confiait-il à VSD le 3 mai dernier.

"j'en ai déjà plein les b*** !"

Et l'annonce de ce nouveau confinement ne l'a évidemment pas ravi. Yannick Noah a posté une vidéo sur son compte Instagram ce jeudi 29 octobre et fait part de son avis sur cette décision prise par Emmanuel Macron et son gouvernement. Dans les bouchons provoqués par les nombreux Franciliens qui ont décidé de quitter leur résidence principale pour le confinement, il s'est retrouvé dans un embouteillage pendant plusieurs heures, ce qui l'a littéralement fait craquer.

Il se filme dans sa voiture : "Ahhhhh ! Il n'a pas commencé ce putain de confinement, et j'en ai déjà plein les b*** !". L'ancien mari d'Isabelle Camus a accompagné cette vidéo de la légende suivante : "Une heure et demie dans les embouteillages pour faire 1500 mètres !! On s’accroche, humour, smile et fuck covid !!".

Une vidéo qui a beaucoup fait rire les internautes, "On en a tous plein le dos de ce P... de truc..heureusement on a ton sourire sur insta et autres !!" Peut-on lire en commentaire.

Par J.F.