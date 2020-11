Yannick Noah séparé d’Isabelle Camus, il serait en couple avec une actrice !

Il y a quelques mois, Yannick Noah se séparait d’Isabelle Camus qui a partagé sa vie pendant 17 ans. Ensemble, ils ont eu un enfant : Joalukas, 16 ans. Selon les informations de "Voici", la rupture entre Isabelle Camus et l’ancien tennisman a été douloureuse. "C’est le confinement qui a eu raison de leur union", dévoilent nos confrères. Cet été, c’est donc séparément que Yannick Noah et Isabelle Camus ont passé leurs vacances. Isabelle Camus, fille du producteur Jean-Jacques Camus, était en Corse tandis que le chanteur de 60 ans a passé quelques jours au Pays basque. Selon un proche de Yannick Noah, il semblait "au fond du gouffre". Quelques mois plus tard, Yannick Noah semble avoir retrouvé le sourire. Et pour cause, le chanteur est de nouveau amoureux.

Yannick Noah de nouveau amoureux !

Toujours selon "Voici", Yannick Noah aurait retrouvé l’amour dans les bras d’une actrice ! L’heureuse élue est Laurence Cormerais. La comédienne de 49 ans a notamment joué dans plusieurs séries, dont "Plus Belle La Vie" (France 3), "Léo Matteï, brigade des mineurs" (TF1), ou encore "Une famille formidable". Laurence Cormerais a également joué dans plusieurs longs-métrages, dont "L’origine du monde" de Jérôme Enrico, "Les diables" de Christophe Ruggia et "Pieds nus sur les images" de Fabienne Berthaud. Les amateurs du grand écran ont également aperçue la comédienne dans le premier volet de la saga "Les Tuches" d’Olivier Baroux. Le magazine dévoile même des photos de Yannick Noah en compagnie de sa nouvelle compagne. Les deux tourtereaux ont été aperçus près de Saint-Cyr. Leur complicité est flagrante.

Par Matilde A.