Yohann Malory accusé d’agression sexuelle : il avoue avoir drogué une femme

Parolier de Louane ou encore Johnny Hallyday et Jenifer, Yohann Malory est accusé par quatre femmes d’agressions sexuelles. Face à ces plaintes, l’homme de 35 ans s’est défendu dans les colonnes du Parisien, ce mercredi 27 janvier. Expliquant être la victime d’un "préjudice immense" alors qu’il est "innocent", il affirme que les jeunes femmes "se servent du mouvement MusicToo (qui recueille les témoignages de femmes harcelées ou agressées sexuellement dans le monde de la musique, ndlr) pour régler leurs comptes" avec lui. Ainsi le parolier déplore "de fausses accusations, des mensonges".

Affirmant n’avoir "jamais" agressé une femme, il reconnaît et "assume" que sa "seule erreur" est "d'avoir versé du MDMA (NDLR : l'équivalent de l'ecstasy) dans le verre d'une jeune femme à son insu". "C'était le 26 octobre 2019, je fêtais la fin du tournage de mon dernier clip dans une discothèque parisienne, j'avais consommé de la drogue et j'en ai mis dans les verres de plusieurs de mes amis, filles et garçons. Les autres savaient, mais pas elle car elle s'était greffée à la soirée", se souvient-t-il. Avant de poursuivre : "Dans les heures qui ont suivi, comme elle se sentait mal, je l'ai raccompagnée jusqu'à son domicile en Uber. Je suis resté dans le taxi. A aucun moment, il n'y a eu de paroles et de gestes déplacés ou je n'ai tenté de l'embrasser. J'ai ensuite échangé avec elle dans la nuit des SMS qui montrent qu'elle était bien consciente et qu'il n'y a eu aucun incident". Après avoir fait des analyses de sang révélant la présence de drogue, la jeune femme décide de porter plainte contre lui.

Yohann Malory déplore un complot contre lui

Quant aux autres victimes, Yohann Malory explique ne pas les avoir "forcément toutes identifiées". "Mais j'ai conservé tous les SMS que j'ai échangés avec mes relations amoureuses. Ce que je crois savoir c'est qu'elles sont liées entre elles. La sœur de la première plaignante a adressé un message à l'artiste Lola Le Lann, avec qui j'ai travaillé, l'informant que plusieurs femmes menaient une bataille contre moi". Pour rappel, la chanteuse et actrice Lola Le Lann a annulé la sortie de son nouveau album dont certains textes sont signés du parolier. "Une semaine plus tard, le 6 octobre, Lola Le Lann annonçait sur Instagram qu'à la suite de la réception d'un message mettant en cause un des auteurs de ses chansons, elle ne sortait pas son album. C'est un artifice. En réalité, les producteurs ne comptaient plus sortir son album physiquement, en CD" a poursuivi l’auteur. Désormais ce dernier n’attend qu’une chose : "Que la vérité sorte, que je puisse m'expliquer, que mon nom soit réhabilité".

Par C.F.