Yohann Malory : le parolier des stars mis en examen

Le parolier de Johnny Hallyday, Louane, M Pokora et Jenifer avait déjà été placé en garde à vue à la 1ère DPJ (police judiciaire) ce mercredi 10 mars. Cinq femmes ont déposé plainte pour harcèlement moral, agressions sexuelles, administration de substances nuisibles et viols. Une enquête préliminaire avait été ouverte par le parquet de Paris en octobre 2020. Jusque-là, le parolier s’était déclaré victime et a tout nié en bloc. Il a déclaré au Parisien en janvier être «innocent» et victime de fausses accusations et de mensonges. Sept victimes présumées, dont la mannequin Charlotte Lemay avaient fait part à Mediapart des agissements de l’homme de 36 ans. Il est notamment accusé d’avoir versé de la drogue dans leurs verres en soirée afin d’obtenir des faveurs de leur part.

Statut de témoin assisté

Selon l’AFP, Yohann Malory a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur quatre femmes. On ne sait pas pour combien de plaignantes la qualification de viol a été retenue par le juge d'instruction. L'auteur compositeur a été laissé libre sous contrôle judicaire, mais a été placé sous le statut de témoin assisté pour les faits dénoncés par une cinquième plaignante. L’affaire avait été mise au jour le 6 octobre par la chanteuse et actrice Lola Le Lann, qui a annulé la sortie de son album après avoir reçu des témoignages visant Yohann Malory.

Par Sarah Chelly