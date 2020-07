Yoko Ono : son état de santé inquiète ses proches

Confinée dans son appartement dans le Dakota, la femme de John Lennon ne serait pas en grande forme selon ses proches. L'artiste de 87 ans semble très affaiblie par la maladie qui la touche depuis 2017. En effet, un proche révélait cette année-là que l'ancienne compagne de John Lennon, assassiné en 1980, était atteinte d'une maladie dont elle a refusé de dévoiler le nom. Et la mère de Sean aurait du mal à s'en remettre. Dans un entretien accordé au New York Post, un proche de la famille, Elliot Mintz s'est confié sur son état de santé actuel et les nouvelles ne sont pas particulièrement rassurantes. Il dévoile que Yoko Ono est "définitivement au ralenti, comme n'importe qui a cet âge" avant de dévoiler qu'elle ne pouvait plus se passer de soins médicaux journaliers.

son fils sean reste près d'elle

Cela fait plusieurs mois maintenant que des proches et anonymes s'inquiètent pour l'état de santé de la veuve de John Lennon. Lors de ces dernières apparitions elle était apparue très affaiblie, en fauteuil roulant ou avec une canne et depuis, l'inquiétude grandit. Mais Yoko Ono qui a fait d'étranges révélations sur la bisexualité du Beatles, peut compter sur le soutien infaillible de son fils Sean, qui reste à ses côtés dans cette période compliquée. Conscient de l'état de santé de sa mère, il reste proche d'elle et essaie de passer le plus de moment possible avec elle comme le confiait Elliot Mintz : "Sean est son meilleur ami. Ils dînent deux ou trois fois par semaine ensemble, et il invite de temps en temps sa maman avec son groupe".

Par J.F.