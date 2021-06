Youssoupha : Gilbert Collard réagit violemment à ses propos contre le RN (Vidéo)

Depuis plusieurs semaines, Youssoupha fait la Une des médias. En effet, le rappeur a été choisi pour interpréter la chanson de présentation des Bleus dans le cadre de l'Euro 2021. Un choix qui avait fait réagir le Rassemblement national qui avait alors exhumé des paroles de ses chansons insultant Marine Le Pen ou Eric Zemmour. Youssoupha a répondu pour la première fois dans "Quotidien" jeudi 3 juin 2021, s'en prenant violemment au Rassemblement national.

"On laisse tellement avancer toutes ces idées-là, tous ces gens-là en leur donnant la place et le droit de citer, comme si c'était normalisé, alors que c'est de la médiocrité, sans rester digne parce qu'on peut rester digne. Ok, ils ont le buzz, ils ont de l'écho, ok... Mais on peut rester digne (...) Et prendre de la hauteur et s'indigner au moment où il faut s'indigner et ne pas se laisser mener par le bout du nez et là, j'ai quand même l'impression qu'ils mènent la barque. Ce sont des partis qui sont racistes, antisémites, homophobes, qui dansent avec des nazis. Ce n'est pas à moi de refixer ce portrait-là, je pense que tout le monde le sait, on est prévenu. Si on laisse faire, si on avance dans leur mécanique, ils nous emmènent dans leur agenda à eux. Moi en tout cas, c'est un agenda auquel je ne souscris pas, c'est pour ça que je ne réponds même pas", a-t-il dit.

"Ce sont des propos dont je me fous comme de ma première poubelle"

Dans "Morandini Live", Jean-Marc Morandini a invité Gilbert Collard à réagir aux propos de Youssoupha sur le Rassemblement national. Et autant dire que le député européen du parti de Marine Le Pen n'a pas mâché ses mots à l'encontre du rappeur, ce vendredi 4 juin 2021. "D'abord, merci de vous adresser à un raciste, homophobe, nazi et compagnie. Franchement, j'apprécie à sa juste valeur les propos de Youssoupha, valeur qui est la sienne, et ce sont des propos dont je me fous comme de ma première poubelle. Je n'accorde pas plus d'importance à monsieur Youssoupha. Je serais très triste s'il avait dit du bien de nous, pour une raison très simple. Il traite de 'chienne' Marine Le Pen (...) Je n'ai pas envie qu'un type qui parle comme ça des femmes dise du bien de moi ou de mon mouvement. Il dit qu'il met un billet sur celui qui fera taire Zemmour (...) Je n'ai pas envie qu'un type qui met un billet sur la tête d'Eric Zemmour dise du bien de moi (...) Il dit qu'il aime siffler la marseillaise, ça me fait du bien que ce type pense du mal de nous", a-t-il commencé.

Et de poursuivre : "Ne perdons pas de vue quand même que le rappeur fait son fromage avec toutes ces polémiques et que c'est un bon moyen de faire parler de lui, jusqu'au moment où il repartira en Afrique où il habite maintenant, très loin des banlieues. Je lui souhaite bon voyage et il a toute mon indifférence". Pense-t-il que le Rassemblement national va attaquer les propos de Youssoupha ? "On pourrait l'attaquer, parce que plus de 11 millions de Français sont violemment insultés, mais c'est encore lui faire de la pub (...) Il faut répondre à ceux qui méritent qu'on leur réponde (...) Tout ce qu'il a pu dire - que je viens d'évoquer - font de lui que son propos n'a pas de sens", a-t-il répondu.

Par Non Stop People TV