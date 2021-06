Youssoupha : son hymne pour l'Euro critiqué, il se défend !

Il y a quelques jours maintenant, le compte Twitter de l'Équipe de France dévoilait l'hymne de l'Euro 2021, une chanson du rappeur Youssoupha, "Écris mon nom en bleu". Mais rapidement, le choix avait fait polémique, notamment auprès des représentants du Rassemblement National et pour cause, dans certaines de ses chansons, le rappeur s'en prend vivement à Marine Le Pen. Invité sur le plateau de "Quotidien" ce jeudi 3 juin, Youssoupha a accepté de revenir sur cet événement et la manière dont cela s'est déroulé : "J’étais décalé de fou. Je n’étais pas en France quand tout cela est arrivé, j’habite à Abidjan. Je ne suis pas du tout connecté sur les réseaux. À la base le service de com m’avait juste demandé une bande-son pour illustrer la liste de Didier Deschamps. D’ailleurs ce n’est pas sorti le jour même parce qu’il y a eu un problème technique. J’ai même pensé que tout était annulé" commence-t-il.

"Je me dis que je dois être bourré"

Mais malheureusement, seulement quelques heures après la sortie du titre, les ennuis commencent : "Au début, c’était génial tout le monde a adoré : chez les Bleus, dans les rédactions de sport, j’ai reçu plein de messages. Et après, un soir, je suis en boîte de nuit et on m’envoie des photos sur des groupes WhatsApp. Des images de matinales, il y a des gens en cravate, ils parlent de moi, du chant de la discorde. Ils en parlent pendant longtemps. Je me dis que je dois être bourré. Je rentre chez moi et, le lendemain, on me dit que la France est en feu" explique ensuite Youssoupha.

Face à l'ampleur de la polémique, il a décidé de se défendre, notamment sur ses anciens textes vivement critiqués : "Déjà, le goût du rap du Front national… Ils ont déterré des choses, ils en ont déformées. Ils sont allés chercher des textes quand Chirac était encore président. Mais tous mes textes, je les assume tous".

Il a ensuite conclu le débat en déclarant que la FFF était belle et bien au courant, mais que le titre ne devait pas être l'hymne de l'Euro, mais juste une bande-son : "Ce sont des gens dont je suis proche, qui font à la base un travail remarquable. Il n’y avait pas la prétention d’en faire un hymne, c’était juste pour annoncer la liste. On voulait y aller doucement. C’était juste pour illustrer la vidéo de l’annonce de la liste. D’ailleurs, pendant vingt-quatre heures, ça a été un rêve".

Par J.F.