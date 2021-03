Yseult pousse un coup de gueule et lance un appel à Roselyne Bachelot

Voilà déjà près d’un an que les artistes ne peuvent plus travailler. Éloignés de leur public à cause de la crise sanitaire, ils ont dû faire face à la fermeture des lieux culturels, des salles de spectacle et des salles de concert. Une décision du gouvernement qui a engendré pour la plupart le report de leurs tournées et spectacles et une mise sur pause interminable de leur vie professionnelle.

Le silence et le manque d’action du gouvernement au sujet de la situation alarmante du monde culturel a ainsi poussé de nombreux artistes à pousser des coups de gueule sur les réseaux sociaux. M Pokora, Clara Luciani, Slimane, Jean Dujardin, Benjamin Biolay ou encore Patrick Fiori ont tous fait part de leur colère en critiquant les décisions du ministère de la Culture.

Le gros coup de gueule d'Yseult

Et c’est aujourd’hui au tour d’Yseult de donner son point de vue. Invitée de l’émission "Ça fait du bien" ce jeudi 11 mars 2021 sur Europe 1, la chanteuse s’est entretenue avec Anne Roumanoff et a fait part de ses inquiétudes sur la façon dont le gouvernement traite le monde de la culture dans la crise liée à la pandémie de Covid-19. Yseult - qui a remporté la Victoire de la musique de la révélation féminine il y a quelques semaines - a lancé un appel à Roselyne Bachelot, afin qu’elle donne des réponses claires aux travailleurs de son secteur.

La chanteuse de 26 ans a joué la carte de l’humour et s’est ainsi adressée à Roselyne Bachelot en la surnommant "tantine Bachelot", un terme affectueux pou désigner une tante. "Ma sœur, c’est comment ? On y va ou on n’y va pas, tantine Bachelot ?" a-t-elle plaisanté pour expliquer ce qu’elle pourrait dire à Roselyne Bachelot si elle avait l’occasion de déjeuner avec elle. Elle n’a ensuite pas manqué d’évoquer les difficultés du monde de la culture et du spectacle. "Moi, j’ai un loyer à payer. On a tous des loyers à payer. Il faut penser aux intermittents, il faut penser à la jeunesse, aux indépendants, aux entrepreneurs. On est là, on a faim, on a la dalle, on a la niaque", a ajouté Yseult.

La chanteuse a ensuite révélé qu’elle pense s’adresser à Brigitte Macron dans l’espoir de faire bouger les choses : "Si je susurre dans l’oreille de tante Brigitte, ça va peut-être lui donner des frissons, et peut-être qu’elle va susurrer dans les oreilles de tonton Macron. Parce que même si je m’enlève de l’équation, je pense qu’on est vraiment dans une urgence. La colère de tous est palpable et il faut faire attention à ça". Et de conclure : "Parce que quand le peuple est en colère, les choses deviennent compliquées".

