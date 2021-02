Yseult victime de grossophobie, elle répond à ses détracteurs

Yseult est dans tous les esprits. Le 12 février dernier, la chanteuse révélée dans l'émission "La Nouvelle Star" a reçu le prix de la Révélation féminine de l'année lors des Victoires de la musique. Pour remercier son public, l'artiste avait partagé un message fort. "Ce n'est pas fini, le chemin est long en tant que femme noire, femme grosse, femme oubliée par la société et la culture (...) Le chemin est long et sinueux mais on va y arriver ! On ne veut pas nous laisser prendre l'ascenseur on va prendre l'escalier. Notre colère est légitime et je voudrais que toute la France l'entende", avait ainsi déclaré Yseult. Ses paroles faisaient notamment écho aux nombreux commentaires grossophobes dont elle a été victime. Lors de cette soirée, de nombreux internautes s'étaient lâchement acharnés sur la chanteuse, surtout après son interprétation sur la scène de "Corps", où elle s'est affichée en combinaison transparente, ne laissant aucune place au hasard. Un tweet en particulier a retenu l'attention de la jeune femme.

"142 kilos de talent"

Pour répondre à son détracteur qui faisait référence à ses "150 kilos", Yseult a réussi, en une phrase, à le remettre à sa place. "142kg de talent chérie !", a rétorqué l'ancienne candidate de "La Nouvelle Star". Un message qui a suscité une vague de soutien sur les réseaux sociaux puisqu'il a été repartagé et aimé à de nombreuses reprises. Le 20 février dernier, Yseult est même allée encore plus loin avec un tweet provoquant adressé à tous ses haters. "J’aime mon corps. Je me touche souvent pour me faire du bien ! Concernant les ventes, je n’ai aucune pression bébé, je suis une artiste indépendante, j’ai mon propre label, je suis présidente de ma boite de production. Le talent et la qualité avant tout". Son message est passé et Yseult n'en a que faire des commentaires anonymes sur les réseaux sociaux.

J’aime mon corps. Je me touche souvent pour me faire du bien. Concernant les ventes je n’ai aucune pression bébé, je suis une Artiste indépendante, j’ai mon propre label, je suis présidente de ma boite de production. Le talent et la qualité avant tout. Y https://t.co/9ZiXeS5Hqv https://t.co/4llhKNODio — Y (@yseultofficiel) February 20, 2021

142kg de talent chérie. Y https://t.co/gdkV4di0lR — Y (@yseultofficiel) February 18, 2021

Par Solène Sab