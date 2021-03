Zaho en couple avec Florent Mothe : la chanteuse révèle leur mariage

Zaho fait son retour avec un nouveau single. Quatre ans après "Le Monde à l'envers", la chanteuse s'apprête à sortir son quatrième album à l'automne 2021. Entre-temps, la vie privée de Zaho a été marquée par la naissance de son fils Naïm en août 2018. Très discrète, elle avait d'abord gardé secrète l'identité du père, avant de dévoiler le nom de Florent Mothe. Le couple s'était rencontré lors de sa participation à la comédie musicale La légende du roi Arthur en 2016. Le chanteur et la chanteuse ont ensuite cultivé la discrétion, bien qu'ils ont partagé de rares clichés d'eux avec leur fils lors des fêtes de Noël en 2020. Mais Zaho semble aujourd’hui plus ouverte pour parler de sa famille.

Le couple s'est marié dans le secret

Interviewée par Télé-Loisirs ce vendredi 26 mars à l'occasion de la sortie du clip de son titre "Ma Lune" où elle apparaît à la fin avec Florent Mothe et leur fils, Zaho a expliqué pourquoi elle a voulu parler de son "mari" dans sa chanson : "Parce que je sais que c'est le bon, tout simplement. On le dit pas assez souvent : je l'aime et je suis heureuse aujourd'hui. Je n'ai pas de doutes, peu importe ce qui arrivera dans la vie. On ne peut jamais être sûr de rien, on se promet des choses. Mais ce que je vis aujourd'hui est assumé à 100% et je suis en accord avec moi-même". Mais en utilisant l’expression "Mon mari" pour désigner Florent Mothe, la chanteuse a laissé entendre qu'ils se sont mariés dans le secret. "Oui, on s'est marié, ça fait un petit bout déjà. Mais on a été discret sur ce coup-là !", a-t-elle confirmé.

Par Marie Merlet