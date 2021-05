Zaho mariée à Florent Mothe : Ses rares confidences sur leur vie de couple

C’est en toute discrétion que Zaho et Florent Mothe se sont mis en couple. Et alors que les fans de la chanteuse ont appris qu’elle avait eu un fils en 2018, ils n’ont appris le nom du père qu’il y a quelques mois. Ainsi, c’est Florent Mothe, qu’elle a rencontré lors de sa participation dans la comédie musicale La légende du roi Arthur, qui a ravi le coeur de Zaho. Très discrète sur sa vie de couple, Zaho a finalement accepté de faire des confidences dans l’émission 50 minutes inside ce samedi 15 mai. Le couple, aujourd’hui installé au Canada, a partagé de rares moments de leur intimité.

Une belle vie au Canada

C’est autour d’un petit déjeuner à table que Zaho a fait de touchantes confidences : "La journée ou les deux jours par semaine où on est ensemble c’est super important de s’asseoir, de manger, de prendre le temps d’apprécier ce qu’on mange". Très amoureuse de Florent Mothe, Zaho poursuit au cours de l’entretien : "Flo participe beaucoup aux tâches. On sait jamais dans la vie ce qui va arriver, mais on va dire que je sens que j’ai le bon partenaire". Déjà en mars dernier auprès de Télé Loisirs, Zaho avait fait une belle déclaration à son compagnon qui est aujourd’hui son mari : "Je sais que c'est le bon, tout simplement. On le dit pas assez souvent : je l'aime et je suis heureuse aujourd'hui. Je n'ai pas de doutes, peu importe ce qui arrivera dans la vie. On ne peut jamais être sûr de rien, on se promet des choses. Mais ce que je vis aujourd'hui est assumé à 100% et je suis en accord avec moi-même".

Par Alexia Felix