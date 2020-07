Zizi Jeanmaire : l'interprète de "Mon truc en plumes" est décédée à 96 ans

Alors que les fans du titre "La danse des canards" ont appris la disparition de son interprète J. J. Lionel mercredi 15 juillet, une autre vedette a tiré sa révérence. Il s'agit de Zizi Jeanmaire, célèbre meneuse de revue, connue notamment pour son titre "Mon Truc en plumes". C'est sa famille qui a annoncé à l'AFP sa disparition ce vendredi 17 juillet. "Madame Valentine Petit a la profonde tristesse d'annoncer le décès de sa mère, Madame Zizi Jeanmaire, survenu le 17 juillet 2020. Elle s'est éteinte paisiblement à son domicile, en Suisse". La ballerine et chanteuse de music-hall avait 96 ans.

Son histoire d'amour avec Roland Petit

Comme l'ont rapporté nos confrères de France Info, Zizi Jeanmaire "a marqué à jamais l'histoire de la danse". Elle était à la fois ballerine, chanteuse, meneuse de revue et comédienne. C'est en 1961 qu'elle a brillé au théâtre de l'Alhambra avec "Mon truc en plumes", un titre qui restera son plus grand succès.

Côté coeur, Zizi Jeanmaire était la muse et la femme du chorégraphe Roland Petit, qu'elle a épousé en 1954. De leur union est née Valentine, leur fille. Dans son autobiographie intitulée "Et le souvenir que je garde au coeur", la meneuse de revue évoquait sa relation avec le père de sa fille, décédé en 2011. "Ce livre, je l'ai surtout écrit comme une déclaration d'amour à mon époux. Pour parler de tout ce qu'il a fait dans sa vie, de sa réussite et par conséquent de la mienne. Il l'a lu avec attention. À la fin, il m'a serrée dans ses bras et il m'a dit : 'T'as mis le paquet !' confiait-elle au Parisien en 2008.

Par Non Stop People TV