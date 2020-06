Adama Traoré et George Floyd : Marion Maréchal s’explique après ses propos polémiques

Cette semaine, Marion Maréchal a fait parler d'elle à la suite de la publication sur sa page Facebook d'une vidéo dans laquelle elle réagit aux affaires de George Floyd et Adama Traoré. Pour la présenter à sa communauté, la directrice de l'ISSEP à Lyon a posté le message suivant : "Mon coup de sang sur l'affaire Floyd et Traoré. Ce qui se prépare derrière cette propagande et cette volonté de subversion des esprits est terrifiant. Je ne veux pas de ce monde qui alimente les tensions raciales et institutionnalise les discriminations basées sur l'origine !"

Dans l'enregistrement, elle affirme ne pas avoir à s'excuser "en tant que blanche et en tant que Française". Elle poursuit : "Je n'ai pas à m'excuser pour la mort d'un Afro-Américain aux Etats-Unis, je n'ai pas à m'excuser pour la mort d'un délinquant, Adama Traoré, mort accidentel qui a eu lieu lors d'une intervention qui n'était pas liée, c'est important de le rappeler, à sa couleur de peau, mais au crime qu'il aurait commis lui et une partie de sa famille, manifestement". Sur Twitter, les internautes n'ont pas manqué de réagir. Si certains ont salué sa prise de position sur ce sujet sensible, d'autres ont violemment fustigé ses propos.

"Tout le monde est tétanisé"

Ce vendredi 12 juin, Pascal Praud a reçu Marion Maréchal sur le plateau de "L'heure des Pros", émission qu'il présente quotidiennement sur CNews. L'occasion pour la petite fille de Jean-Marie Le Pen de s'expliquer sur ses propos polémiques. "Je pense que tout le monde est tétanisé, parce que ce sujet est extrêmement sensible, parce que dès qu'on parle du racialisme, évidemment il y a la pente glissante de la colonisation, de l'esclavage, de la repentance, des tensions raciales et que donc, tout le monde est tétanisé", a-t-elle dit.

Et de poursuivre : "J'ai la liberté aujourd'hui de ne pas être dans le jeu électoral et j'ai, je pense, cette liberté de parole qui fait que j'ai pu dire spontanément ce que je pensais et qui je crois est largement partagé par les Français".

Marion Maréchal Le Pen, ex-députée FN du Vaucluse : « Je pense que tout le monde est tétanisé, et j'ai la liberté aujourd'hui de ne pas être dans le jeu électoral » pic.twitter.com/hejjAHwvAf — CNEWS (@CNEWS) June 12, 2020

Par Non Stop People TV