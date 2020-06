Adama Traoré : sa soeur Assa porte plainte contre Marion Maréchal pour diffamation

Le 19 juillet 2016, Adama Traoré, un jeune homme de 24 ans, est mort après avoir été interpellé par des policiers à Beaumont-sur-Oise. Menotté et plaqué au sol par trois gendarmes, le jeune homme a en effet perdu la vie quelques instants après son arrestation musclée.

Près de quatre ans après son décès, sa famille n’a toujours pas obtenu les réponses qu'elle espère et continue le combat.

Suite à une nouvelle contre expertise demandée par la famille du jeune homme décédé, un rapport médical publié le 2 juin dernier a conclu que la mort d’Adama Traoré serait due à un œdème cardiogénique suivi par un syndrome asphyxique, en faveur d'"une asphyxie positionnelle" induite par le plaquage ventral des gendarmes. Une petite victoire pour Assa Traoré, la grande sœur d’Adama qui, depuis quatre ans, continue pourtant de mener son combat avec ferveur et entend faire la lumière sur cette affaire.

Assa Traoré attaque Marion Maréchal en justice

Devenue activiste, Assa Traoré a, ce vendredi 12 juin 2020, annoncé son intention de porter plainte contre Marion Maréchal. "Madame, vous osez attaquer ma famille, attaquer mon frère, Adama TRAORE. Nous étions 80.000 à demander que justice soit faite, nous serons encore plus nombreux à s’opposer à vous et à réclamer à nouveau que nos droits soient respectés" a écrit Assa Traoré en légende d’une vidéo publiée sur Twitter.

Dans cette vidéo, elle déclare : "Moi non plus je ne déposerai pas le genou face à vous, Madame Le Pen, ni face à vos amis et collègues racistes qui incitent à la haine raciale. Vous utilisez des termes populistes que vous ne maîtrisez même pas. Vous mentionnez un dossier juridique que vous ne connaissez même pas. Vous diffamez une famille". "Une plainte est partie à votre encontre […] À chaque fois qu’une personne diffamera ma famille je porterai plainte".

Assa Traoré revient avec cette vidéo sur les propos tenus par la nièce de Marine Le Pen ce mercredi 10 juin 2020. Dans une vidéo publiée sur le même réseau social, Marion Maréchal affirmait : "Je n’ai pas à m’excuser en tant que Blanche et en tant que Française". "Je n’ai pas à m’excuser pour la mort d’un Afro-Américain aux États-Unis. Je n’ai pas à m’excuser pour la mort d’un délinquant, Adama Traoré, une mort accidentelle qui a eu lieu à la suite d’une interpellation qui n’était pas liée, c’est important de le rappeler, à sa couleur de peau, mais aux crimes qu’il aurait commis".

