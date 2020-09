Affaire Benjamin Griveaux : Alexandra de Taddeo demande l'annulation de l'enquête

L'Affaire Benjamin Griveaux a éclaté le 14 février dernier. Ce jour-là, des vidéos intimes du candidat à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux, avaient été publiées sur les réseaux sociaux. Piotr Pavlenski, l'activiste russe à l'origine de la diffusion de ces images intimes, avait alors été mis en examen le 18 février, après avoir revendiqué l'acte.



Dans le même temps, la France découvrait l'identité de la jeune femme à qui les vidéos étaient destinées. Il s'agit d'Alexandra de Taddeo, une étudiante alors âgée de 29 ans. Si la jeune femme a un temps, entretenu une relation virtuelle avec Benjamin Griveaux, elle a ensuite été en couple avec Piotr Pavlenski... qui aurait découvert les vidéos dans l'ordinateur de sa compagne et aurait décidé de les diffuser pour montrer "le vrai visage" de l'homme politique de 43 ans.

Fier d'avoir réussi son coup, Piotr Pavlenski a ensuite continué de défrayer la chronique en jouant la carte de la provocation avec son avocat. Désireux d'échapper à une condamnation à tout prix, Piotr Pavlenski a dernièrement, réclamé l'annulation de sa garde à vue et a déposé une requête en nullité devant la chambre d'instruction de Paris le 30 juillet.

Alexandra de Taddeo demande l'annulation de l'enquête

Huit mois après le scandale, Alexandra de Taddeo est-elle encore en contact avec son ancien compagnon ? Le journal Le Point révèle aujourd'hui que la jeune femme, qui avait aussi été arrêtée puis relâchée, a demandé une annulation de l'enquête. L'étudiante assure avoir vu des photos d'elle défiler sur le téléphone des policiers, plus précisément sur Whatsapp, lorsqu'elle se trouvait dans leur véhicule durant son arrestation.

La justice soupçonne aussi une manigance entre les policiers et un photographe présent sur les lieux puisque les images de l'interpellation de Piotr Pavlenski et Alexandra de Taddeo avaient été divulguées dans la presse. Un acte qui, selon la loi, est interdit et condamnable.



"Selon une jurisprudence de la Cour de cassation, la seule présence d'un tiers lors d'un acte d'enquête peut suffire à faire annuler ce dernier" précisent nos confrères. Si cette enquête aboutit, la garde à vue d'Alexandra de Taddeo et de Piotr Pavlenski sera annulée. Les éléments qui avaient servi à faire avancer l'enquête tels que la saisie de leurs téléphones pourraient être retirés du dossier.



Par E.S.