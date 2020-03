Affaire Benjamin Griveaux : Alexandra de Taddeo soumise à une expertise psychologique

Dimanche 1er mars, l'émission de M6 "66 Minutes" diffusait une interview exclusive d'Alexandra de Taddeo. La jeune femme de 29 ans est la destinataire des vidéos à caractère sexuel envoyées par Benjamin Griveaux. Son compagnon Piotr Pavlenski a revendiqué la mise en ligne des images qui ont conduit l'ancien ministre à retirer sa candidature à la mairie de Paris. Le couple est depuis placé sous contrôle judiciaire avec l'interdiction d'entrer en contact. Dans son interview, Alexandra de Taddeo a reconnu avoir eu une relation avec Benjamin Griveaux qui lui aurait envoyé "entre 5 et 10 vidéos". Quant à la diffusion des images, elle dit avoir refusé "catégoriquement" leur mise en ligne. Alexandra de Taddeo réaffirme toutefois son soutien à Piotr Pavlenski. L'Obs révèle que lundi 2 mars la juge d'instruction de l'affaire aurait demandé une expertise psychologique de la jeune femme.

Une demande plutôt rare dans ce genre d'affaire

L'hebdomadaire précise que ce genre de demande est d'habitude rare dans les affaires qui visent l'atteinte à la vie privée. La raison de cette décision n'est pas donnée. On ne sait pas si elle a été prise suite à la sortie médiatique de l'étudiante ou pas. Une psychologue devra "décrire les caractéristiques, les aspects particuliers de l'histoire personnelle et familiale qui ont influencé sur la formation de sa personnalité". Toujours selon L'Obs, le processus vise à savoir si Alexandra de Taddeo "a présenté et présente toujours des troubles d'ordre psychologique ou des déficiences susceptibles d'influencer son comportement, notamment son affectivité et son émotivité".

Par Valentine V.