Affaire Benjamin Griveaux : Christophe Castaner dérape sur la vie privée du patron du PS

En pleine polémique suite au retrait de la candidature de Benjamin Griveaux aux municipales, la classe politique s'était indignée des conditions dans lesquelles le candidat LREM avait dû se retirer. L'ancien ministre a pu compter sur un soutien quasi-total de la part de la classe politique. Mais ce mercredi 19 février l'union ne semble plus être de mise pour tous et de nouvelles tensions font leur apparition. La veille, Olivier Faure avait déclaré "Un ministre qui considère qu'il peut se livrer à ce type d'envois, c'est la preuve d'une légèreté incroyable". Des propos qui ont fait réagir Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, sur France Inter.

Une réponse du ministre de l'intérieur qui ne tarde pas à faire réagir

Christophe Castaner - qui s'est exprimé sur le statut de réfugié politique de Piotr Pavlenski - a d'abord déclaré "Les politiques doivent rester des femmes et des hommes sinon ils se coupent de la réalité". Puis il en est venu aux propos du secrétaire national du PS : "J'ai été surpris d'entendre à votre micro Olivier Faure, que je connais bien et que j'ai accompagné dans ses divorces et ses séparations. J'ai été étonné de ses leçons de morale". Une déclaration qui n'a pas tardé à faire réagir la classe politique sur Twitter.

L'ancien ministre Patrick Kanner a écrit : " Amateur en tant que ministre ? Mais professionnel de l'attaque minable. Ces propos déshonorent leur auteur et le mettent au niveau de ceux qu'il prétend combattre dans cette pathétique affaire". Le Sénateur LR Bruno Retailleau, lui, déclare : "En attaquant Olivier Faure sur sa vie privée, Christophe Castaner fait la preuve de la bassesse dont est capable ce pouvoir qui dégrade chaque jour davantage le climat politique".

Amateur en tant que ministre ? Mais professionnel de l’attaque minable. Ces propos déshonorent leur auteur et le mettent au niveau de ceux qu’il prétend combattre dans cette pathétique affaire. https://t.co/UKKZXbaMJ9 — Patrick Kanner (@PatrickKanner) February 19, 2020

. @faureolivier a rappelé une évidence : Benjamin Griveaux a manqué de prudence et a commis une faute. En attaquant Olivier Faure sur sa vie privée, Christophe Castaner fait la preuve de la bassesse dont est capable ce pouvoir qui dégrade chaque jour davantage le climat politique https://t.co/Pdc22mKORw — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) February 19, 2020

Par Valentine V.