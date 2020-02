Affaire Benjamin Griveaux : Juan Branco plus impliqué que prévu ?

Dès que le scandale éclate, vendredi 14 février, un homme revendique la mise en ligne de la vidéo. Il s'agit de Piotr Pavlenski, réfugié politique en France. Son geste a conduit Benjamin Griveaux à se retirer de la course à la mairie de Paris. L'activiste russe initialement conseillé par l'avocat Juan Branco, aurait-il bénéficié de plus d'aide de sa part ? Une enquête est en cours. Mais d'ores et déjà, Juan Branco n'est plus l'avocat de Piotr Pavlenski. Une demande du bâtonnier de Paris officielle depuis le 19 février. Ce dernier estime que l'"absence de distance" entre les deux hommes pourrait poser problème. Depuis, c'est Maître Yassine Bouzrou qui représente l'artiste russe. L'Express a toutefois publié jeudi soir des messages qui pourraient prouver une implication plus forte que prévue de la part de Juan Branco dans l'affaire…

Des messages compromettants

Selon L'express, Alexandra de Taddeo – la compagne de Piotr Pavlenski et destinataire de la vidéo incriminant Benjamin Griveaux – aurait envoyé des messages Whatsapp équivoques peu de temps avant sa garde à vue. La jeune femme de 29 ans évoque d'abord le lieu où habite son compagnon puis écrit dans un autre message "Il doit refuser l'extraction des données de son tel" avant d'ajouter "Il y a des conversations de Juan sur la stratégie de com dedans" et de préciser "Concernant l'autre affaire". Comprendre alors l'affaire Benjamin Griveaux, Piotr Pavlenski étant également sous le coup d'une condamnation pour une bagarre la nuit du 31 décembre.

Si Juan Branco n'a jamais caché avoir "conseillé" l'activiste russe, on ne sait pas à quel point il est impliqué dans cette affaire. Joint par L'Express, l'avocat a confié qu'il expliquait à Piotr Pavlenski "ce qu'il avait fait, quelle stratégie de défense il fallait avoir dans l'espace public, comment mettre en scène la conflictualité avec le parquet sur la question des désignations, s'il fallait être agressif ou pas, et ainsi de suite".

