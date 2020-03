Affaire Benjamin Griveaux : Juan Branco redevient l'avocat de Piotr Pavlenski

L'avocat Juan Branco n'a pas suivi les recommandations du bâtonnier de Paris. Alors qu'une "absence de distance" avait été évoquée entre l'avocat et les actions de son client Piotr Pavlenski, Juan Branco s'était retiré mais a finalement fait marche arrière. Ce jeudi 5 mars devant la presse au palais de justice de Paris, Juan Branco a annoncé reprendre la défense de Piotr Pavlenski. "Après avoir accédé aux éléments du dossier qui m'ont été transmis par mon client, il n'y a nul élément qui puisse évoquer ma mise en cause dans ce dossier, et donc nul élément" qui justifierait "de refuser cette désignation", a-t-il assuré. Pour défendre l'activiste russe, il sera au côté de Yassine Bouzrou, déjà conseil de ce dernier.

La demande étonnante de Juan Branco

Selon les informations de L'Express, l'enquête déontologique du bâtonnier de Paris sur Juan Branco n'est pas encore terminée. Tandis qu'Alexandra de Taddeo, destinataire des vidéos de Benjamin Griveaux, s'est vue ordonner une expertise psychologique par la justice, l'avocat a demandé une expertise psychologique de Benjamin Griveaux. Juan Branco justifie cela pour "interroger la dissociation entre les actes de Benjamin Griveaux et ses paroles lors de la production, mise en scène et transmission de ces vidéos à une inconnue à l'époque, Alexandra de Taddeo, jeune femme, alors qu'il était porte-parole du gouvernement de la République française", rapporte France Info. Pour rappel, Piotr Pavlenski qui revendique avoir diffusé les vidéos intimes de Benjamin Griveaux, et sa compagne Alexandra de Taddeo, ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire le 18 février.

Par Marie Merlet