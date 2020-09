Affaire Benjamin Griveaux : l'artiste Piotr Pavlenski sort un livre

C'est une affaire qui a fait grand bruit en ce début d'année 2020. Dans la course pour les délétions municipales de la mairie de Paris, Benjamin Griveaux a dû se résoudre à retirer sa candidature après que des vidéos intimes le mettant en scène aient été diffusées sur Internet. Rapidement, les enquêteurs arrivent à mettre la main sur la personne à l'origine de ces publications. Il s'agit de Piotr Pavlenski, un activiste russe, auto-proclamé artiste. Pendant de longues semaines, il a défendu et qualifié cet acte comme étant de l'art. Durant ses auditions, il a déclaré qu'il souhaitait monter un projet "porno-politique".

un livre qui risque de faire du bruit

Face à l'incompréhension de son art, Piotr Pavlenski qui refuse toute expertise psychiatrique vient de prendre une grande décision. L'artiste russe sortira un livre le 7 octobre prochain, "Théorème". L'ouvrage aura la forme d'une série d'entretien avec Mariel Primois Bizot, l'ancienne directrice artistique bénévole du parti politique "En Marche!". Sa maison d'édition Exils a dévoilé les grandes lignes : "Piotr Pavlenski explique sa démarche, revient sur son parcours, sa famille, sa formation dans les écoles d'art de Moscou, les précédents artistiques qui l'ont intéressé (Courbet, Duchamp, etc.)"

L'artiste russe souhaiterait avec cette publication distinguer "l’art décoratif, l’art qui parle de politique, et enfin l’art politique". Piotr Pavlenski souhaite également "dénoncer des hypocrisies contemporaines autour de l'art et des jeux de pouvoir".

Par J.F.