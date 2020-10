Affaire Benjamin Griveaux : Piotr Pavlenski regrette-t-il son acte ? Il répond (Vidéo)

C'est un scandale politique qui a énormément fait parler dans les médias. Le 14 février dernier, Benjamin Griveaux annonçait son retrait de la campagne des municipales en raison d'une vidéo à caractère sexuel mise en ligne par Piotr Pavlenski, un réfugié politique russe. Ce dernier avait avoué être à l'origine de la diffusion de cette vidéo intime. De plus, il avait confié ne pas regretter son geste. Il souhaitait monter un projet "porno-politique".

Si ce dernier a depuis rendu des comptes à la justice, il n'a pas été le seul à être mêlé à l'affaire. En effet, Alexandra de Taddeo s'est elle aussi retrouvée sous le feu des projecteurs. C'est à elle que Benjamin Griveaux aurait envoyé des images de son intimité. En garde à vue, elle avait déclaré les avoir reçues en mai 2018 et les aurait conservées afin de se protéger. Cependant, ce n'est pas elle qui les a personnellement remises à Piotr Pavlenski, mais lui qui les aurait volées dans son téléphone. En septembre dernier, la jeune femme a demandé l'annulation de l'enquête. Une requête qui pourrait permettre à Piotr Pavlenski d'échapper à toute poursuite.

"Je m'en fous de sa famille"

Le 7 octobre dernier, Piotr Pavlenski a sorti un livre baptisé "Théorème" dans lequel il parle, entre autres, de lui. Ce mardi 20 octobre, il était l'invité de Jean-Marc Morandini dans "Morandini Live" sur Cnews et Non Stop People. Si Jean-Marc Morandini a parlé avec lui de ses actions violentes (NDLR, lui préfère parler d'évènements) qu'il a menées contre le monde politique - notamment à Moscou où il s'était cousu la bouche et cloué les testicules contre le système de Vladimir Poutine - l'animateur est revenu sur l'affaire Benjamin Griveaux.

"Benjamin Griveaux, vous lui avez fait du mal", lance-t-il à l'activiste russe. "Mais attendez, je n'ai pas fait de mal à Benjamin Griveaux", répond le principal intéressé. Et de poursuivre : "Benjamin Griveaux, c'est un représentant du pouvoir". Après lui avoir dit que l'homme politique déchu était aussi un "homme", Jean-Marc Morandini réitère sa question : "Je comprends que c'est de l'art mais vous faites du mal à un homme, vous l'obligez à arrêter sa campagne, vous le mettez en difficulté avec sa famille", lui dit-il. "Il n'est pas question de 'famille'. Je m'en fous de sa famille. Je ne fais pas attention à ça. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas sa famille. Ce qui m'intéresse, c'est seulement l'instrument de pouvoir. Et quand l'ex-candidat prend sa famille - sa femme, ses enfants - comme outil pour sa campagne politique, c'est lui qui les transforme en instrument de pouvoir", lui répond-il.

