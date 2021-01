Affaire Benjamin Griveaux : sa femme sort du silence pour la première fois

C'est sans aucun doute le plus gros scandale politique de l'année 2020. L'affaire Benjamin Griveaux éclate le 14 février 2020 et fait beaucoup parler. En effet, le candidat LREM à la mairie de Paris fait face à la mise en ligne de vidéos intimes le concernant. Il démissionne le jour même de ses fonctions, recevant par ailleurs le soutien de la classe politique. Très rapidement, les enquêteurs remontent à la personne qui a diffusé ces vidéos sur Internet. Il s'agit de Piotr Pavlenski, un artiste et activiste russe. Ce dernier aurait mis en ligne les vidéos dans le but de faire un projet "porno-politique".

Peu de temps après, la crise sanitaire du coronavirus éclate, laissant un peu de répit à Benjamin Griveaux dans les médias. Il s'éloigne de l'Assemblée nationale pendant quelques semaines avant de reprendre sa place de député en juin 2020.

"Il a fait passer sa famille en premier"

Presque un an jour pour jour après l'affaire, c'est sa femme Julia Minkoswki qui vient de prendre la parole pour la première fois. Elle explique comment ils ont réussi à surmonter cette affaire et fait des révélations sur leur relation aujourd'hui : "Quant à la prétendue hypocrisie, où est-elle ? Est-ce le fait de rester en couple malgré l’infidélité ? Non, ce qui est hypocrite, c’est de faire semblant de croire que, dans une rela­tion qui dure, on ne fait jamais face à ce genre de difficultés. Nous avons affronté cette épreuve dou­loureuse comme tous les couples qui connaissent des turbulences" déclare la femme de l'ancien candidat à la mairie de Paris dans Elle.

Julia Minkowski ajoute ensuite : "Vu de l’extérieur, cet épisode, avec sa dimension médiatique et politique, a pu paraître extraordinaire, voire surréaliste. Mais, à l’inté­rieur, les choses se sont passées de façon assez banale. Il a fait passer sa famille en premier".

Par J.F.