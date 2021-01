Affaire Benjamin Griveaux : son épouse Julia Minkowski raconte comment ils ont vécu le scandale

Lorsque l'affaire a éclaté autour de Benjamin Griveaux en février 2020, son épouse Julia Minkowski est restée dans le silence. Une vidéo à caractère sexuel diffusée sur Internet par Piotr Pavlenski avait contraint son époux à abandonner sa candidature aux élections municipales à Paris. Ce dernier aurait envoyé ces images à une étudiante, Alexandra de Taddeo, en couple avec l'activiste russe. Suite à ce scandale, Benjamin Griveaux a vu son nom entaché. Sortie du silence dans le magazine dans Elle, Julia Minkowski a confié que son couple a réussi à surmonter cette affaire, malgré l'ampleur des événements. Invitée dans C à vous ce jeudi 7 janvier, l'avocate pénaliste qui publie le livre "L’avocat était une femme", écrit avec Lisa Vignoli, a expliqué pourquoi cette affaire a été vécue avec "banalité".

"Aujourd'hui, nous allons bien"

"L’hypocrisie serait de croire que, dans un couple, on ne connaît pas de turbulence et que parce qu’on rencontrerait une crise on devrait nécessairement se séparer", a-t-elle assuré avant de poursuivre leur manière de vivre les choses : "Après ce qui s'est passé, beaucoup de gens qui me soutenaient sont venus me voir et m'ont confié beaucoup d'histoires. On a toujours géré la vie publique et la vie politique de Benjamin de façon normale. On s'est jamais installés dans un ministère, on a jamais considéré que notre vie devait changer pour ça, on a toujours eu les mêmes amis, on n'a pas changé de lieu de vacances. C'était important de gérer ça de cette façon là". "On me dit que c'est un déshonneur public, une humiliation. Je m'en fiche, c'est pas le sujet. Il faut suivre son coeur (...) Aujourd'hui, nous allons bien", a confié Julia Minkowski sur son couple soudé.

Par Marie Merlet