Affaire Christophe Girard : une enquête ouverte pour "viol" contre l'ex-adjoint d'Anne Hidalgo

L’affaire Gabriel Matzneff a démarré en janvier 2020, à la suite de la parution du livre de Vanessa Springora, "Le Consentement". Dans cet ouvrage, l’écrivaine révèle avoir entretenu une relation avec Gabriel Matzneff alors qu'elle n'avait que 14 ans, et lui 50 ans. "Il y a eu des alertes, mais aucune tentative pour mettre fin à cette histoire. J'allais au collège quand on s'est rencontré, puis au lycée. Il venait tous les jours me chercher, mais personne n'a jamais réagi", confiait-elle le 3 janvier dernier sur les ondes de France Culture. Le 23 juillet 2020, l’affaire Gabriel Matzneff a refait surface à la suite de la démission de Christophe Girard à son poste d’adjoint à la maire de Paris, Anne Hidalgo. Sa suspension a été demandée par le Groupe écologiste, membre de la majorité municipale, pour ses "liens" avec l’écrivain Gabriel Matzneff accusé de pédophilie. Selon BFM TV, les élus estimaient qu’il "ne peut pas rester en poste". D’autant plus qu’en mars dernier, Christophe Girard a joué un rôle important dans l’affaire Gabriel Matzneff. Pour rappel, il a été entendu par la justice "en qualité de témoin dans l'enquête pour viols sur mineurs visant l'écrivain", précisaient nos confrères de BFMTV. "Les enquêteurs s'intéressaient au soutien financier dont l'écrivain a bénéficié dans les années 80 de la part de la maison Yves Saint Laurent, dont Christophe Girard était le secrétaire général", expliquaient-ils encore. Après l’annonce de sa démission dans un communiqué, Christophe Girard a pu compter sur le soutien de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Sur son compte Twitter, elle a déclaré : "Je suis écoeurée. Dans quelle démocratie vivons-nous où le droit est piétiné par la rumeur, les amalgames et les soupçons ? Tout mon soutien à Christophe Girard".

Christophe Girard veut porter plainte

Depuis plusieurs jours, Gabriel Matzneff refait la Une de l'actualité, mais pour une toute autre affaire. Dimanche 16 août 2020, le "New York Times" a publié le témoignage d’Aniss Hmaïd, un homme aujourd’hui âgé de 46 ans, qui affirme que Christophe Girard aurait abusé sexuellement de lui dans sa jeunesse "une vingtaine de fois". Selon ses dires, il aurait rencontré Christophe Girard en Tunisie alors qu’il travaillait en tant qu’employé de maison. Les deux hommes se seraient liés d’amitié, puis Christophe Girard l’aurait embauché pour une mission aux États-Unis. À la suite de ce témoignage, le parquet de Paris a annoncé mardi 18 août 2020 ouvrir une enquête pour "viol par personne ayant autorité". L’enquête a été confiée à la brigade de protection des mineurs. "Les investigations (...) s'attacheront à déterminer avec exactitude si les faits dénoncés sont susceptibles de caractériser une infraction pénale et si, au vu de leur ancienneté, la prescription de l'action publique est acquise", a détaillé le procureur Rémy Heitz dans un communiqué. De son côté, Christophe Girard a réagi au témoignage publié dans le "New York Times", dénonçant des accusations "graves" et "sans fondement". Par la voix de son avocat, l’ancien maire du 4e arrondissement de Paris a annoncé son intention de porter plainte pour "dénonciation calomnieuse".

Par Matilde A.