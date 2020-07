Affaire des "écoutes" : Éric Dupond-Moretti, devenu ministre de la Justice, retire sa plainte

Éric Dupond-Moretti a fait son entrée au gouvernement ce lundi 6 juillet. Le ténor du barreau a été nommé Garde des Sceaux et ministre de la Justice en remplacement de Nicole Belloubet. Cette arrivée en politique opère donc du changement pour l'avocat prisé des médias. A commencer par une affaire judiciaire en cours. Le 30 juin dernier, Éric Dupond-Moretti avait déposé plainte contre X pour "violation de l’intimité de la vie privée et du secret des correspondances" et "abus d’autorité" dans l’affaire des "écoutes" impliquant Nicolas Sarkozy. Désormais ministre, Éric Dupond-Moretti a retiré sa plainte, a annoncé l’Élysée. "Éric Dupond-Moretti a tout simplement décidé de retirer sa plainte", est-il rapporté.

"Ce sont des méthodes barbouzardes"

En parallèle de l'affaire des "écoutes", le Parquet national financier (PNF) avait ouvert en février 2014, une enquête polémique pour mener des investigations afin de trouver celui qui aurait indiqué à Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog qu’ils étaient sur écoute. Suite à la révélation de cette enquête secrète fin juin par Le Point, les magistrats et avocats dont Éric Dupond-Moretti ont découvert que le parquet avait épluché leurs factures téléphoniques à leur insu. Cette procédure qui a duré six ans, avait finalement été classée sans suite fin 2019, faute de résultats. "Ce sont des méthodes barbouzardes, scandaleuses. Pendant 15 jours, on a contrôlé, surveillé toutes mes communications, sur le plan personnel comme professionnel. C'est indigne de la justice", avait dénoncé Éric Dupond-Moretti avant de déposer plainte.

Par Marie Merlet