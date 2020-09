Affaire DSK : Accord financier, menaces…Nafissatou Diallo brise le silence

C’est une prise de parole inédite de la part de Nafissatou Diallo. En 2011, l’ancienne femme de chambre accusait Dominique Strauss-Kahn, alors patron du Fonds monétaire international (FMI) d’agression sexuelle, de tentative de viol et de séquestration lors d’un séjour de DSK au Sofitel de New York. Finalement, DSK n’a jamais été jugé pour cette affaire puisqu’un accord financier secret avait été trouvé avec Nafissatou Diallo. Mais neuf ans après cette affaire, l’ancienne femme de chambre qui s’était reconvertie restauratrice a accordé un entretien à Paris Match pour livrer sa version des faits : "Cette histoire va me suivre jusqu'à la fin de mes jours. Il m'est impossible de rester silencieuse. J'ai énormément souffert et entendu, lu, beaucoup d'horreurs sur moi. J'ai dit la vérité. J'ai été piégée et trahie. Je ne me remettrai jamais de la façon dont les procureurs de New York m'ont traitée. À cause ce qu'ils m'ont fait subir, j'ai eu envie de me suicider. J'ai été traitée de prostituée ! Si c'était à refaire, je referais exactement pareil. Ce qui est arrivé m'est tombé dessus. J'ai dit la vérité et j'ai été privée de justice".

"J’ai reçu des menaces de mort"

Nafissatou Diallo a été victime d’harcèlement après la révélation de l’affaire, l’obligeant à se faire très discrète : "Les curieux arrivaient pour me rencontrer. Pas pour déjeuner mais pour me voir et poser un tas de questions (...) J'ai reçu des menaces de mort. Après le règlement en civil, j'ai été submergée de lettres d'inconnus, qui me parlaient comme si j'avais touché le jackpot et me demandaient de l'argent. Certains m'accusaient d'avoir piégé DSK, de l'avoir fait chanter. Il y a eu tout un tas de théories du complot". Si le montant exact de l’accord financier n’a jamais été révélé, il serait évalué entre 1 et 1,5 million de dollars : "Je voulais sortir de cette histoire le plus vite possible".



Aujourd’hui, Nafissatou Diallo souhaite faire changer les choses pour les immigrées : "Je veux créer une fondation pour aider les femmes, qui, comme moi, sont arrivées en Amérique sans éducation, sans même parler la langue et qui ont vécu des situations horribles. J'ai moi même été victime de charlatans et j'aimerais créer une structure qui permette aux immigrées d'être soutenues sur tous les plans, linguistique, psychologique, financier et juridique". Quant à savoir ce qu’elle pourrait dire à DSK, Nafissatou Diallo est très ferme : "Rien. Je n’ai pas envie de savoir ce qui lui arrive. Je ne veux plus penser à lui".

Par Alexia Felix