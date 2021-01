Affaire Duhamel : Camille Kouchner en colère contre l'indifférence de son ancien beau-père

Ce mercredi 13 janvier 2021, Camille Kouchner s’est confiée dans "La Grande Librairie" de François Busnel. Auteure de "La Familia grande", (éditions du Seuil), elle qui accuse Olivier Duhamel d’avoir abusé de son frère jumeau alors qu’il n’avait que 14 ans. Sur le plateau de France 5, elle est revenue sur l’affaire et sa stratégie pour éviter celui qui était le compagnon de sa mère au moment des faits.

Interrogé sur son envie d’écrire et le rôle de son beau-père dans son "désir de publier", la juriste a expliqué : "Je ne crois pas, peut-être que je me mens à moi-même mais je ne crois pas. Mon beau-père j'en ai fait quelque chose d'irréel, j'ai surtout essayé d'éviter de le regarder vivre voilà. Parce que c'était trop violent pour moi parce qu'en fait c'est mon beau-père et que je l'ai beaucoup beaucoup beaucoup aimé".

Camille Kouchner face à l'indifférence d'Olivier Duhamel

Celle qui a expliqué s’être "retirée de ce monde là", c’est-à-dire du "Siècle" (club privé dont Olivier Duhamel a été président de janvier 2021 jusqu'au scandale, ndlr) "et ses autres responsabilités" verse pourtant sa colère à la fin de son livre. "Vous le tutoyez, vous le rudoyez aussi en le mettant face à ce que les mots peuvent être lorsqu'ils sont crus…", analyse l’animateur. "Je ne comprends pas qu'il n'ait pas su, là c'est la petite fille qui parle. C'est lui, il doit bien savoir le mal qu'il nous a fait. Donc quand je le vois, quand malheureusement je vois son indifférence. J'en reviens pas… ", a déploré Camille Kouchner.

Discret depuis que sa soeur jumelle à brisé le silence autour de cette affaire, Alexandre Kouchner a salué son courage. Après les nombreux messages reçu sur les réseaux sociaux, il a tenu à remercier les internautes : "J’ai été très ému de lire beaucoup de témoignages de personnes ayant subi la même épreuve. Aucun enfant ne devrait craindre sa propre famille. A toutes et tous les survivant.e.s, vous n’êtes coupables de rien. Et vous n’êtes pas seul.e.s.". Avant de conclure : "Merci à toutes et tous pour vos nombreux messages de soutien et d’affection. Ils m’ont beaucoup touché. Je les transmettrai à ma soeur et mes frères. Cela nourrira leur courage". S'il n’a jamais porté plainte et ne souhaite pas le faire, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire, à la veille de la parution du récit, le 5 janvier.

Par C.F.