Affaire Elisa Pilarski : Brigitte Bardot adresse une lettre ouverte à Eric Dupond-Moretti

Le 16 novembre 2019, un meurtre a défrayé la chronique. Le corps d'Elisa Pilarski a été retrouvé sans vie dans la forêt de Retz, il y a un an. Selon des tests ADN, le chien de son compagnon, Curtis, serait le seul responsable de cette attaque meurtrière, et non les chiens d’une chasse à courre qui étaient également présents sur les lieux. Il est donc condamné à être euthanasié. Ce lundi 16 novembre, Brigitte Bardot a décidé de réagir et a adressé une lettre ouverte au ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, afin de prendre la défense de cet animal. "Curtis est aujourd’hui le coupable idéal, mais nous savons tous qu’une meute livrée à elle-même, comme celle du 'rallye de la passion' lors du drame, en l’absence du piqueux malade ce jour-là, représente un danger réel, si les chasseurs étaient moins malhonnêtes ils le reconnaitraient eux-mêmes", déplore-t-elle pour commencer.

"Nous avons besoin de connaître la vérité"

La fondatrice de la Fondation Brigitte Bardot cherche des réponses et s'est directement adressée au ministre de la Justice. Elle l'a interpellé : "Nous avons besoin de connaître la vérité. Cette affaire dramatique a encore bien trop de zones d’ombre sur lesquelles il faut faire la lumière. La peine de mort a été abolie en France, elle ne doit pas être prononcée à l’encontre de Curtis dont la culpabilité est loin d’être établie même si elle arrange tout le monde." La défenseuse des animaux a finalement tenu à conclure : "Monsieur le Ministre, nous ne saurons peut-être jamais ce qui s’est réellement passé le 16 novembre 2019 en forêt de Retz, mais il serait doublement criminel d’accuser et de condamner à mort un innocent. Malgré nos profonds désaccords, j’espère pouvoir compter sur votre engagement et votre sens de la justice." Son cri venant du coeur sera-t-il entendu par Éric Dupond-Moretti ?

Lettre ouverte à @E_DupondM sur le drame d'Elisa Pilarski "La peine de mort a été abolie en France, elle ne doit pas être prononcée à l’encontre de Curtis dont la culpabilité est loin d’être établie même si elle arrange tout le monde." https://t.co/Ahf0yEtV0R pic.twitter.com/EVcM2PcDSu — BRIGITTE BARDOT (@brigitte_bardot) November 16, 2020

Par Solène Sab